Kada će roditelji viđati svoju djecu, hoće li učiteljice produženog boravka dobiti otkaze, koliko sati informatike je premalo, kako će djeca uz cjelodnevnu nastavu vježbati ples, sport ili glazbu? To su neka od pitanja u žustroj raspravi o cjelodnevnoj nastavi, a ministar Fuchs okupio je danas župane i gradonačelnike iz cijele Hrvatske kako bi ih uvjerio u taj projekt. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Već petu godinu Petra Jolić u glazbenoj školi svira flautu. "Zavisi kako mi je smjena u osnovnoj školi, ali ako sam ujutro onda idem popodne u školu, a ako sam popodne onda idem ujutro u školu." A što kada osnovna škola bude u jednoj smjeni?

"Kako sve to ugurati ako nastava traje do 3 ili 4 sata popodne?", pita se Petrin otac Stipe Jolić.



"Mi radimo ujutro od prije 8 sati do navečer do 21:30. Ako nama učenici više neće ujutro moći dolaziti na nastavu... Bojimo se za opstanak glazbenog tj. umjetničkog obrazovanja u Hrvatskoj", kaže Ljerka Pašalić, ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

Ministar Radovan Fuchs im odgovara: "Morat će se i glazbene škole i osnovne škole prilagoditi, ali još jednom bih naglasio jer to je nešto što izaziva nerazumijevanje među roditeljima - djeca nisu u školi od 8 sati ujutro do 5 ili 6 popodne. "

Obavezan dio škole trajat će do 14 ili 15 sati. Detalje o cjelodnevnoj nastavi objašnjavao je županima i gradonačelnicima na sastanku u Ministarstvu.

"Sve škole koje se budu prijavile na ovaj pilot dobit će podršku Grada Zagreba i svi zaposlenici u produženom boravku zadržat će svoje ugovore", rekao je Luka Juroš, zagrebački pročelnik za obrazovanje. Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić (HDZ) rekao je kako ovaj projekt apsolutno zaslužuje i pozornost i provedbu te "naša preporuka bit će da se škole prijave".

"Mislim da smo svi jedinstveni da treba krenuti s tim, ja nisam čuo niti jedan, čak ni u javnosti negativan komentar, to želimo našoj djeci i društvu", kazao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak (Centar).

Svi su za bolje obrazovanje, ali puno je nejasnoća. Vidi se to i u javnoj raspravi - završava u ponoć, a stiglo je više od 2500 komentara. Prelazak u jednu smjenu i cjelodnevnu nastavu projekt je težak je 1,5 milijardi eura.

Najveći izazov u Zagrebu bit će dogradnja i izgradnja novih škola jer u glavnom gradu Hrvatske tek jedna četvrtina škola radi u jednoj smjeni. Neke škole već su se prijavile. Za ekspreimentalnu provedbu potrebno ih je 50. Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana pak kaže: "Nažalost, mi ne zadovoljamo uvjete natječaja. Imamo prevelik broj razreda, a premali broj učionica".

Romana Šimunić Cvrtila, ravnateljica OŠ Jabukovac, Zagreb pak kaže da nisu donijeli konačnu odluku te da će ju donijeti 24. travnja, kad imaju sastanak svih zaposlenika.



Koliko će u njoj biti informatike, što će raditi učitelji iz produženog boravka, što s glazbom ili plesom - jesu li neke kritike iz javne rasprave urodile plodom znat će se uskoro.

