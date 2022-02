Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić više se puta sastao s Vladimirom Putinom, a sada je iznio svoje viđenje napada Rusije na Ukrajinu.

Mesić kaže kako se radi o kompleksnom pitanju.

"Kada je u prošlosti dogovarano da Sovjetski Savez podrži ujedinjenje Zapadne i Istočne Njemačke, i kada se rasformira Varšavski pakt, dogovoreno je da se NATO neće širiti prema granicama Rusije.

Znam da postoje dileme je li to dogovoreno ili nije, ali koliko sam mogao provjeriti, to je dogovoreno i postoji u spisima. Sada je došlo do kratkog spoja. Pitanje je zašto je trebalo forsirati širenje ako Rusija nije neprijatelj", rekao je bivši predsjednik u intervjuu za Jutarnji. Kaže kako se radi o procesu ukrajinskog pristupanja NATO-u.

"Ako dolazi NATO, uvijek je moguće dovesti rakete, i toga treba biti svjestan. NATO ne dolazi saditi grincajg", kaže Mesić koji smatra da je rat u Ukrajini sada posljedica tog procesa.

Poručuje da treba sjesti i razgovarati. Komentirao je i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Poznajem jednog Putina, ali sada je druga situacija. Sada ga ne poznajem", rekao je Mesić koji inzistira na tome da se trebaju sagledati uzroci koji su doveli do agresije.