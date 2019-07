O pojavi stjenica na Jadranu već je bilo govora u Dnevniku Nove TV. Nakon Zadra pojavile su se i u Istri. Malene noćne životinje, dužine tek nekoliko milimetara, vlasnicima apartmana i hotela prave velike probleme.

Mali insekti rade veliku štetu, a noću izlaze i hrane se ljudskom krvlju. Mjesto njihova ugriza svrbi, a od iritacije nastaju i ranice.

"Rane po tijelu mogu nastati jer to intenzivno svrbi zbog otrova koje one ispuštaju u kožu i koji na neki način razaraju razaraju tkivo. Može doći do sekundarne infekcije takve izgrebane ozljede", kaže Dobrica Rončević, voditelj Epidemiološkog odjela Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

U jednom plovećem hotelu u šest godina rada nisu imali te dosadne i napasne insekte.

"Redovno se svaki dan mijenja posteljina, složi se i šalje na pranje, pere na visokim temperaturama i isto tako pegla. Nadalje, pod i toalet čiste se dezinfekcijskim sredstvima", kaže Ivana Ribarić, voditeljica domaćinstva.

Redovito čišćenje jedan je od načina za sprječavanje širenja stjenica. "Držimo se uzanci u hotelijerstvu, redovito se vrše čišćenja, dezinfekcija, što soba što javnih dijelova i sanitarija, i nadamo se da nećemo imati tih problema", kaže Andrej Kušeta, voditelj botela.

Lani je u Istri zabilježen 131 slučaj pojave stjenica, 118 u hotelima i 13 u privatnom smještaju.

"Stjenice vrlo često u prtljazi dođu sa turistima i ostanu u nekom prostoru. Problem je kod stjenica što one mogu dugo preživjeti u okolišu bez hrane, čak i do godinu dana", kaže mr. sc. Dobrica Rončević, voditeljica Epidemiološkog odjela Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Tako se na udaru nađu i hoteli visokih kategorija. U Opatiji to za sada nije bio slučaj.

"U našim hotelima srećom nije bilo sličnih iskustava, ali zaista se trudimo, pratimo, kontroliramo i strogo pazimo na sve sanitarne protokole", kaže Ivan Sarajlić, glasnogovornik hotelske tvrtke.

Preporuka je stručnjaka, bilo da je riječ o turističkim objektima ili vlastitom stambenom prostoru, dobro kontrolirati drvene dijelove namještaja, pukotine u zidovima, redovito usisavati i prati i tako spriječiti najezdu tih nametnika.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



