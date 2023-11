Stiže jako nevrijeme, prijeti li nam apokaliptični scenarij? "Trebamo biti pripremljeni na ove tri stvari. Ne izlazite ako nije nužno"

U ovom trenutku ništa se ni ne može sa sigurnošću prognozirati jer se prognoze mijenjaju doslovce iz sata u sat. Svi se još dobro sjećamo ljetošnjeg nevremena u kojem su život izgubile četiri osobe. U četvrtak se najgore očekuje iza 21 sat, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo koji je razgovarao s Tomislavom Marevićem, načelnikom Sektora za pripravnost i koordinaciju civilne zaštite.

Gdje se očekuje najveća opasnost, zanimalo je Čorkala.

"U crvenom su Rijeka, Knin i Split. To treba shvatiti ozbiljno. Ne treba zanemariti. Očekujemo jake padaline, vjetar i grmljavinu. Trebali bi biti pripremljeni na te tri stvari", rekao je Marević i istakno kako otpalo lišće sada zaštopava šahtove pa bi to trebalo očistiti. "To vrijedi i za oluke", dodao je.



Što se tiče grmljavine i jakog vjetra, Marević savjetuje - "ne izlaziti ako nije nužno".

Treba li izbjegavati sudjelovanje u prometu ako je ikako moguće, pitao je reporter. "Treba poslušati i treba stati. Neće cijeli svijet stati, ali trebamo biti oprezni, skloniti se, pričekati pola sata da stane i nastaviti sa životom", rekao je načelnik.

U Sloveniji su izdana detaljna upozorenja građanima da traže alternativni smještaj, trebamo li to i mi, pitao je Čorkalo.

"Dobro je biti pripremljen što je više moguće. Što se tiče ljudi koji žive u objektima koji nisu dovoljno sigurni, treba imati obiteljski plan i spremne torbe s osnovnim potrepštinama", dodao je.

Marević kaže i kako je sustav SMS poruka s upozorenjima spreman te će ljudi putem njega biti obaviješteni ako bude opasnost.

