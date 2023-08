Meteorolog nema dobre vijesti: Stiže velika promjena vremena, poznato i kada

Mi smo i dalje nekako na razmeđu dviju zračnih masa, topao zrak gura se s juga, onaj svježiji sa sjevera pokušava naći prolaz: uz dosta sunčeva zračenja, jer ipak smo u sred ljeta, i ispred ovih fronti dolazi do konvektivnih procesa pa tako i u četvrtak lokalno, no vrlo rijetko kod nas može biti pljuskova i grmljavine. Veći dio dana, u većini predjela prevladavat će sunčano.

Očekuje nas pretežno sunčano jutro, nešto malo naoblake bit će uglavnom u Istri, oko Rijeke i u Gorskom kotaru. Po kotlinama gorske Hrvatske mjestimice kratkotrajna magla. Puhat će u početku slab do umjeren, samo u višim gorskim predjelima i jak jugozapadnjak, a na Jadranu isto tako umjeren, te povremeno jak južni vjetar i jugo.

To znači da za kupanje u četvrtak birate plaže okrenute sjeveru, jer južne obično nisu najčišće u ovakvim situacijama. Jutarnja temperatura, na kopnu od 16 do 20, na moru od 22 do 26 stupnjeva.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano te će nakon malo ugodnijih temperatura posljednjih dana, u četvrtak ponovno biti vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poneki poslijepodnevni pljusak bit će moguć u Međimurju i Zagorju. Puhat će umjeren jugozapadnjak uz koji temperatura ide preko 30, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.



U Slavoniji i Baranji i do 35. Bit će prilično vruće, ali i sunčano. Također će puhati umjeren jugozapadni vjetar.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u četvrtak će biti sunčanih razdoblja, no moguće i nešto malo naoblake. Uz jači dnevni razvoj, ovdje bi poslijepodne mogao pasti poneki pljusak. Ponajprije u Gorskom kotaru i u Istri. Sve više će jačati južni vjetar i jugo, prema otvorenom moru i u gorju jugozapadnjak. Temperatura, oko 30, nešto niža samo u Gorskom kotaru.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano, noću vrlo toplo, a danju vruće, uz većinom umjereno jugo, i temperaturu koja ovdje u četvrtak može i do 34 stupnja. Jugo će povremeno pojačati, a u zaleđu uz jači razvoj oblaka ne isključujemo mogućnost i za poneki pljusak. Inače, Dalmatinska obala i otoci željno iščekuju kišu i osvježenje za vikend.



Temperatura mora je i dalje oko 26, 27 stupnjeva, i tako na većini mjernih mjesta.



UV indeks u četvrtak visok ili vrlo visok. Sredinom dana, držite se hlada.

U petak nas očekuje naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to prvo u gorju i sjeverozapadnim predjelima, a u noći na subotu proširit će se i na istok zemlje. Gotovo sigurno, bit će tu i obilne kiše, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Kišovito će se nastaviti i u subotu. Smirivanje se očekuje krajem dana, no pljuskova, ali izoliranih i sporadičnih može biti još i u nedjelju. Uz sjeverac za vikend će i osjetno osvježiti, pa će i maksimalna temperatura u većini predjela biti ispod 25 stupnjeva.

Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom te mjestimice obilnom oborinom, u petak će prvo zahvatiti sjeverni Jadran, poslijepodne i srednji, a do večeri, najkasnije u noći na subotu proširit će se na cijelu obalu. Pri tom su moguće nevere, pa i pijavice. Smirivanje slijedi u drugom dijelu subote, no pljuskova i neverina na moru može biti i u nedjelju. Umjereno i jako jugo puhat će i u petak: u subotu vjetar okreće na sjeverozapadni i postupno slabi. S ovom promjenom, i na moru za vikend osjetno svježije.



U sljedećem tjednu vrijeme će biti postupno stabilnije, sunčanije, toplije, ali ne i vruće.

