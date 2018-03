Nakon snijega, ponovno snijeg. Ovoga puta, velike probleme mogle bi stvoriti visoke temperature i topljenje bijelog pokrivača.

Meteoalarm je ponovno u crvenom. Ovog puta zbog opasne ledene kiše. Naime, zatopljenje koje nam stiže, moglo bi nam donijeti i vrlo opasnu kišu koja se ledi u dodiru s hladnim tlom i drugim predmetima. Topliji i vlažan zrak u višim predjelima atmosfere te kiša i velika hladnoća u prizemnom sloju recept su za ovu opasnu pojavu. DHMZ je zbog toga izdao i posebno upozorenje.

Službe su spremne, na području Karlovca i Ogulina počinje postavljanje plastičnih barijera koje bi trebale spriječiti poplave na tom području. Osim poplava, temperature u plusu mogle bi izazvati i zdravstvene probleme.

Iako ne izgleda tako, stiže promjena vremena i to zatopljenje. S njim i topljenje snijega, koji već danima pada u cijeloj zemlji.

"Sreća u nesreći je što ono neće biti tako izraženo u kopnenom dijelu kao na Jadranu, međutim imamo veliku količinu snijega u Hrvatskoj, veliku količinu sniejga i u Europi i zatopljenje, taj topliji zrak svugdje će stizati i taj snijeg će se lagano topiti. Može biti problema i sa poplavama i vodostajima, ali to je situacija koju treba pratiti", kaže meteorolog Darijo Brzoja.

Upravo takvu situaciju prate i u Hrvatskim vodama. Na području grada Karlovca, tvrde, sve je spremno za moguće ekstremnije topljenje snijega. "Znamo da je najveća ugroza na području Karlovca i Ogulina, jer 4 rijeke nakon otapanja sveg tog snijega, završit će u Karlovcu, moramo spriječiti najveće štete", kaže Zoran Đuroković iz Hrvatskih voda.

One će se zaustaviti box barijerama. "To su montažni elementi koji se mogu ispunjavati šljunkom, pijeskom ili zemljom dimenzija, metar, metar, metar u visinu, one se mogu kao kockice slagati u visinu i do dva metra, naprosto planiramo da ćemo negdje oo 5-6 kilometara privremenih barijera ugraditi na području Karlovca", pojašnjava Đuroković.

Promjena vremena utjecat će i na zdravlje ljudi. Nagle oscilacije temperature, ističu liječnici, mogu prouzročiti brojne probleme.

"Mogućnost je pojave poremećaja ritma, oscilacija tlaka koja bi utjecala na njihovu sposobnost, mogući gubitak svijesti. To su alarmi ne bi se smjelo zanemariti", ističe Mladen Brkljačić, specijalist medicine rada.

Na oprezu moraju biti gotovo svi, no neki ipak više. "Oprezni trebaju biti prvenstveno srčani bolesnici, zatim tlakaši, starije osobe trebaju postepeno skidati slojevitu odjeću da ne bi doživjeli toplotni udar u neku ruku", dodaje Brkljačić.

Prije zatopljenja i topljenja snijega čeka nas ledena kiša. Počinje već u četvrtak navečer. Zato od sutra oprez na prometnicama za pješake, ali i vozače mora biti na prvom mjestu.

Dnevnik Nove TV

