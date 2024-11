Produženi vikend kuca na vrata, a u društvu mu je kišobran? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Prilično hladno vrijeme vladalo je u kopnenim krajevima proteklih dana, svakako ispod prosjeka za doba godine u stabilnoj atmosferi i polju visokog tlaka. Duž Jadrana i u gorju bilo je i nestabilnosti zbog premještanja manje količine vlažnog zraka po visini. Tako su na Zavižanu u četvrtak zabilježene i prve pahulje.

Sljedećih dana očekuje nas postupno toplije vrijeme, poglavito od nedjelje okretanjem bure na jugozapadnjak i jugo. Dotok toplijeg zraka u prvoj polovici sljedećeg tjedna pratit će i oborine.

U noći s četvrtka na peta i u petak ujutro uz promjenjivu naoblaku stoji mogućnost za još malo kiše na jugu zemlje, no u petak će na Jadranu ipak većinom prevladavati sunčano. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, ujutro mjestimice s maglom.

Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima. Zbog bure je na snazi i upozorenje Meteoalarma. Jutro na kopnu hladno, uz temperaturu od -2 do 3 stupnja, dok se na Jadranu očekuje između 5 i 10, no bura će pojačavati osjet hladnoće pa će se na moru činiti hladnije nego će to pokazivati termometri.

I poslijepodne na kopnu umjereno oblačno, može proviriti malo sunca. U središnjoj Hrvatskoj bez značajnijeg vjetra, uz dnevnu temperaturu vjerojatno malo višu nego proteklih dana: bit će oko 8, 9 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji većinom oblačno. Zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 7 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj, poglavito u višem gorju i zapadnije u regiji, više i sunca poslijepodne. Na sjevernom Jadranu sunčano će i prevladavati. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima pa je Meteoalarm na narančastoj razini za taj dio Jadrana. Putujete li, uračunajte i vremensku prognozu u procjenu te svakako provjerite stanje na cestama i u trajektnim lukama. Temperatura u gorju od 4 do 7, na sjevernom Jadranu od 13 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne većinom prevladavati sunčano. Puhat će slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, a temperatura će biti oko 15, 16 stupnjeva.

U subotu i nedjelju u unutrašnjosti ujutro slab mraz i magla, a tijekom dana kasnije sunčano. Jutro hladno, danju postupno toplije. Krajem nedjelje sa zapada nam ide jače naoblačenje, zapuhat će jugozapadnjak, a u noći na ponedjeljak će biti moguće i malo kiše. U ponedjeljak potom promjenjivo, mjestimice i povremeno u unutrašnjosti s kišom te toplije.

I na Jadranu u subotu sunčano, a u nedjelju sredinom dana postupno oblačnije. Kiše će biti uglavnom na sjevernom dijelu prema večeri i u noći na ponedjeljak.

U ponedjeljak na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje očekuje nas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. U subotu još bura, tijekom dana će slabjeti, a u nedjelju će zapuhati jugozapadnjak: u ponedjeljak već i jugo. I na moru će iza bure biti malo toplije.

Zasad izgleda da nas u ponedjeljak očekuje promjenjivo vrijeme, povremeno i ponegdje s kišom. U Škabrnji nešto izglednije, u Vukovaru, barem prema današnjim izračunima vjerojatnost je za kišu manja.

