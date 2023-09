Stiže promjena vremena, neće se svima svidjeti: Ljetu se bliži kraj, ali nije još sve gotovo

Fronta koju meteorolozi prate već nekoliko dana u utorak stiže nad Hrvatsku. Brzo će se premještati sa zapada prema sjeveroistoku. Donosi kratko, ali ponegdje intenzivno pogoršanje. Kiša će češća i jača biti na sjevernom Jadranu te u kopnenim predjelima, dok će u Dalmaciji ponegdje izostati.

U utorak ujutro u mnogim predjelima bit će djelomice sunčano, ponegdje i pretežno sunčano. Samo će na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru od jutra biti oblačno, ondje su već ujutro mogući kiša i pljuskovi. Drugdje će biti uglavnom suho, ali uz sve više oblaka, pa već do podneva i u središnjoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije može biti pljuskova.



Jutro će biti pomalo vjetrovito, ali toplije nego posljednjih dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u Dalmaciji slabo do umjereno jugo.



Najniža temperatura bit će u unutrašnjosti oko 17, na obali oko 22.



Sve oblačnije će zatim biti poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj je sve veća mogućnost za kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti jače izraženi, osobito između 13 i 18 sati, dok će se navečer vrijeme smirivati i kiša će postupno prestati.



Vjetar će poslijepodne okrenuti na sjeverne smjerove. Većinu vremena bit će slab do umjeren, osim za vrijeme prolaska pljuskova kad će nakratko pojačati na jak. Temperatura će prije kiše biti oko 27, a zatim uz kišu i nakon nje, pet do sedam stupnjeva hladnije.



I u Slavoniji će biti sve oblačnije. Nakon podneva uz sve veću mogućnost za kišu i pljuskove. Lokalno oni mogu biti jače izraženi, osobito u Posavini, a navečer prestanak oborina. Sredinom dana će zapuhati umjeren do jak sjeverac, no on će brzo oslabjeti. Temperatura u početku do 28, 29, a zatim kasnije popodne osjetno svježije.



U Istri i Primorju u drugom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. No, mogući su još i pljuskovi, iako će ih biti manje nego do podne. Zapuhat će umjerena, pod Velebitom i jaka bura, a temperatura će biti oko 27.



U gorju će biti većinom oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove koji u Gorskom kotaru mogu biti izraženiji. Temperatura od 20 do 23 stupnja, a navečer još hladnije.



U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno. Tu će biti najviše sunčanih razdoblja, ali ne mogu se isključiti niti lokalni pljuskovi i grmljavina. U početku poslijepodneva su vjerojatniji na sjeveru i u unutrašnjosti, a kasnije na jugu. Puhat će umjereno jugo, zatim navečer umjerena bura. Temperatura oko 29 stupnjeva.

U srijedu će na kopnu već biti stabilnije i sunčanije, no ujutro je velika vjerojatnost za maglu koja se može i malo dulje zadržati. U četvrtak i petak promjenjivo oblačno - bit će sunčanih razdoblja, no moguć je tu i tamo i poneki pljusak. Temperatura će tad ponovno rasti, bit će spaarno, blizu 30 stupnjeva, uz slab do umjeren jugozapadnjak.



Na obali u srijedu sunčano, uz umjerenu buru i tramontanu. Zatim u četvrtak i petak promjenjivije. Jačat će jugo i postupno će stizati novi oblaci s jugozapada. Lokalno će već biti pljuskova, osobito na sjeveru.



Sve je izvjesnije da krajem tjedna stiže novo pogoršanje. Ono će na Jadranu početi i ranije, već u četvrtak i petak, a zatim tijekom vikenda zahvatiti velik dio zemlje. Bit će česte i obilne kiše, osjetno će zahladnjeti, lokalno su moguća nevremena, a na obali će se izmijeniti jako jugo i bura.

