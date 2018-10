Sredinom tjedna vrijeme će se malo smiriti, no nova promjena stiže za vikend.

Europu će danas i sutra zahvatiti hladna fronta, koja je u Alpama već donijela i snježne padaline, objavio je meteorološki servis Severe Weather Europe.

Početak listopada označit će prodor arktičkog zraka u središnju i zapadnu Europu, koji će do naših krajeva stići noćas i donijeti jak vjetar u unutrašnjosti i buru na Jadranu te pad temperature.

Meteoalarm je za utorak oglasio i crveni alarm za područje Velebitskog kanala, i to zbog očekivane olujne bure. Sredinom tjedna vrijeme će se malo smiriti, no nova promjena stiže za vikend.

Bura, ilustracija (Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL)

"Ta će druga fronta ponovno donijeti vjetrovito i hladno vrijeme, u višem gorju moguć je i snijeg. Ne očekuju se neke velike količine oborina, ali za deseti mjesec to je u gorju višem od tisuću metara i očekivano", rekla je meteorologinja Nove TV Ana Bago.

Another cold wave of Arctic airmass pushed across west-central Europe into the Med in the first days of October. Much colder Monday ahead for UK, France and Benelux tomorrow, Tuesday should be very cold across S France and W Med. Another cyclone forms there on Tuesday as well. pic.twitter.com/THX2T1WcYv