Bivši predsjednik Stipe Mesić komentirao je aferu SMS, novi spomenik Tuđmana u Zagrebu, ali i šanse Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima.

Mesić je komentirao aferu SMS i smjenu savjetnika Predsjednice Vlade Galića.

''Smatram da prije svega savjetnici predsjednika ili predsjednice moraju biti ljudi od formata koji pokrivaju određeni resor, a kod savjetnika za obranu nisam vidio da je on negdje strateg koji može pomoći predsjednici da zauzme stav oko obrane i strategije. Mislim da on na to mjesto nije trebao ni doći, već netko tko se se bavi strategijom. Sada je prilika da predsjednica dođe do takve osobe", mišljenja je Mesić.

Naglasio je da aferu SMS treba razriješiti do kraja. ''Određeni ljudi na vlasti umiješani su u aferu, a jedini način da se izađe iz afere jest da određeni ljudi izađu iz političkog prostora u kojem se nalaze", rekao je Mesić.

Na pitanje kakva je uloga Milijana Brkića u aferi, odgovorio je: "Mislim da je on iz jedne policijske strukture došao na visoku državnu poziciju već opterećen jednom aferom i zato to ne bih htio komentirati."

''Da vidi svoje spomenike i Tuđman bi ih zaobilazio''

Mesić je rekao da nije bio pozvan na prošlotjedno otkrivanje spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, ali i da je bio pozvan, kaže, ne bi došao jer je plašljiv.

"Ja sam dosta plašljiv čovjek, a pogotovo navečer. Pitanje je bih li ja izdržao gledajući taj spomenik", komentirao je Mesić za N1. Dodao je da je dobro da se predsjedniku Tuđmanu podigne spomenik, ali naglašava da je trebalo više kreativnosti, pa i, ako treba, raspisati međunarodni natječaj.

''Pogledajte spomenike koje su mu dignuli, pa da to predsjednik Tuđman vidi, mislim da bi i on svaki taj spomenik zaobilazio", rekao je Mesić i poručio da će on taj spomenik zaobilaziti.

Također je ocijenio da Zoran Milanović ima šanse ako se kandidira na predsjedničkim izborima. "Mislim da ima, ona je ušla u kampanju, to je jedna notorna kampanja, ali koja se pretvorila u estradu. Estrada je jedno, a ozbiljno rješavanje problema jednog društva nešto je drugo", zaključio je bivši predsjednik.