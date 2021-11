Poduzetnik i vlasnik tvrtke "Point Split" Sipe Latković, poznat po devastaciji Uvale Vruja, mogao bi ostati bez koncesije.

Na dnevnom redu Skupštine Splitsko-dalmatinske Županije 6. prosinca naći će se točka oduzimanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže u uvali Vruja, koju je poduzetnik Stipe Latković, vlasnik tvrtke "Point Split" godinama nekažnjeno devastirao betonizacijom i nezakonitom gradnjom.

Vijećnici Županijske skupštine zatražit će da Latkovićeva tvrtka u roku od 90 dana napusti pomorsko dobro, donosi Slobodna Dalmacija.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Latkoviću je izdana ugovorom od 30. svibnja 2014. i dopunjena dvama aneksima iz 2018. i 2020. godine.

Latković je godiunama bespravno gradio po Vruji te betonizirao uvalu, no bez smislenih sankcija. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata naložila mu je da uz novčanu kaznu od 70.000 kuna mora ukloniti bespravno sagrađenu vodospremu, suterenske građevine i betonski zid.

Prošlog ljeta građanska inicijativa na Vruji je organizirala Festival bespravne gradnje i devastacije prirode. Tada je jedan od organizatora, Branimir Urlić, upozorio:

"'Nakon što je legalizirao objekte i nakon legalizacije nagradio još neke nove objekte on sada može tražiti od države da mu na osnovu te legalizacije proda zemljište koje je on u stvari uzurpirao. Razlog pritiska je da ministar državne imovine, odnosno Ministarstvo ne proda to zemljište investitoru tj. gospodinu Latkoviću koji je napravio bespravno izgrađene, sada polulegalizirane objekte''.

Čitav slučaj komentirao je i predsjednik Zoran Milanović, čiji je Latković prijatelj.

''Ako je to tamo protupravno, neka mu sruše, ali ja nisam stručnjak da bih to tvrdio. Dok nisam provjerio sve dokumente, ne znam tko je u pravu. A to ne mogu, ne želim, nemam vremena niti znam. Privatna imovina temelj je moralnog društva. Ova ekipa koja organizira prosvjede, koja piše protiv mene, koja piše protiv moje obitelji i kaže da su oni zaštićeni... moja obitelj je itekako na vjetrometini i pišite slobodno, ali istinu. A Stipe Latković ako je prekršio zakon, kako ga ja mogu štititi? Ako je predsjednikova riječ toliko značajna koliko kažete, ja mogu samo reći - srušite to, rušite, izravnajte cestu. Došli su ljudi koji dijele vikinšku pravdu. To nema kod mene kredibiliteta. Imam svoje mišljenje o onima koji trebaju pisati natpise na majicu i nositi to uokolo''.

U građanskoj inicijativi VRUJA - Festival bespravne gradnje i devastacije prirode, nisu pretjerano optimistični.

"Ovaj smo film već gledali. To je ono kad županijski vijećnici uglas odluče da se Stipi Latkoviću oduzme koncesija, pa onda sve ostane po starom.

On nastavi tjerat ljude s plaže i betonirat Vruju, a Županija kaže "eto, mi smo nešto napravili".

Sve je to divno i krasno i hvala im, ali mi OĆEMO BAGER, OĆEMO BAGER, OĆEMO BAGER!", objavili su na svome Facebooku.