Gripa nije bezazlena, lani je uzela 44 života! "Ovo viđamo i kod mlađih osoba"

450.000 doza cjepiva protiv gripe stiglo je u Hrvatsku. "Trenutno je u fazi distribucija cjepiva po županijskim zavodima i očekujemo da će se u tjednu od 21. listopada moći cijepiti", poručuje Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a. I to kod obiteljskog liječnika, u županijskim zavodima, a u Zagrebu i Rocfellerovoj 2 svaki dan od 8 do 16 sati.

Cjepiva se mogu kupiti i u ljekarnama. Zrinka Tolić, magistrica farmacije kaže kako je cjepivo stiglo prije desetak dana po cijeni od 14 eura.

"Dostupno je u ljekarnama. Potrebna je preporuka od liječnika, odnosno recept s kojim se onda može doći kupiti cjepiva".

Jagoda iz Zagreba ne misli se cijepiti. "Jednom sam se cijepila i imala sam rekaciju", kaže.

Zlatko iz Zagreba cijepi se svake godine, a bude i ove. "Nekad se dogodi da baš kad se cijepim dobijem gripu. Sad se neću cijepiti", kaže Jadranka iz Zagreba.

"Već neko vrijeme kod nas je cijepini obuhvat 27 do 29 posto. Ispod 30 posto stanovništva starijeg od 65 godina se cijepi. Pa evo, ako gledamo preporuke od 75 posto, onda je to puno premalo", smatra epidemiologinja.



Gripa je lani odnijela 44 života. Nije to bezazlena bolest, poručili su liječnici.

"Nažalost, mi komplikacije i zatajenje disanja i teške upale pluća viđamo i u mlađih osoba. No, dominiraju i češće su osobe starije životne dobi", kaže Rok Čivjak s Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević''.

Gripa povećava rizik prvog infarkta miokarda deset puta. Dario Lovrić, voditelj odjela za intenzivnu i akutnu kardiologiju iz KBC-a Zagreb kaže kako će jedan od osam pacijenata imati nekakvu komplikaciju koja je kardiovaskularna

"To može biti srčani udar, ali i zatajivanje srca. To mogu biti pacijenti koji su kronično srčano bolesti pa ih ona destabilizira i oni postanu akutno nestabilni", napominje. Sezona gripe obično krene krajem studenog, a pik je u veljači. Nakon cijepljenja trebaju dva do četiri tjedna da se stvore antitijela.

Pročitajte i ovo sanacija podgore Uklanja se blato i mulj, nakon što su bujične poplave poharale sve pred sobom: "Pred kućom mi je bilo jezero"

Pročitajte i ovo Oglasio se inspektorat FOTO Nestvarni prizori! Pogledajte što se dogodilo s Neretvom nakon razornih poplava