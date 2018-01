U svrhu boljeg rada stranke dogovorene su radne grupe koje za zadatak imaju bolji rad SDP-a.

“SDP će u narednom periodu uložiti napore u izradu jasne komunikacijske strategije. Definirat će jasnije svoje ciljeve i sadržaj koji će stranka homogeno komunicirati u javnosti.” Glavni je to zaključak koji je poslan na mail adrese saborskih zastupnika SDP-a koji su bili dio team buildinga u Ogulinu proteklog vikenda. Iako dio ljudi sa sastanka tvrdi kako se zaključci na njemu nisu formulirali niti se o njima glasovalo oni su u srijedu stigli.

Za potrebe definiranja komunikacijske i medijske strategije SDP će izraditi istraživanje kojim će se definirati komunikacijske smjernice potrebne za bolje komuniciranje SDP-ovih politika. I to je jedan od zaključaka, a istraživanje mnogi željno očekuju. No kritičari Davora Bernardića i dalje smatraju da komunikacija i mediji nisu problem već činjenica da SDP nema jasne stavove ni politike pa se nema što ni komunicirati.

Što se tiče komunikacije i sam Bernardić je u Ogulinu priznao samo dio svoje odgovornosti u lošem stranačkom rejtingu i to svojoj, kako je kazao, nespretnosti u komunikaciji. No nije to prvi put da se u SDP-u za loše komentare i rejtinge krivi komunikaciju, a sam Bernardić je znao ići i dalje s komentarima tvrdeći da ga mediji ne vole.



U svrhu boljeg rada stranke dogovorene su radne grupe koje za zadatak imaju bolji rad SDP-a.

Među voditeljima su i neki od kritičara Davora Bernardića. Peđa Grbin zadužen je za skupinu koja brine za Ustav, te unutarnju i vanjsku politiku. Rajko Ostojić za društvene djelatnosti. Zlatko Komadina koordinira lokalnu samoupravu, a Boris Lalovac Gospodarske politike.



Jedan od zaključaka kaže i kako je iskazana potreba za glasnogovornikom/com stranke koja će ispred stranke komunicirati s medijima. Traži li se nova osoba ili će postojeća mijenjati način rada i obaveze nema pojašnjenja. Podsjetimo medijima se bavi i Đurđica Klancir koja je preuzela posao nakon što ga je radila Dragana Radusinović. Ona je pak zamijenila Danicu Juričić. U godinu dana mandata Davora Bernardića izmijenile su se dakle tri glasnogovornice.

Na ogulinskom druženju spominjao se i angažman Alexa Brauna no čini se da za njega SDP ipak nema novca.

Zaključeno je i da postoji potreba za novim komunikatorima stranke kao i da je nužna izrada stranačkog manifesta.