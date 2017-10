Stigla je promjena vremena. Sunce i visoke temerature zamijenili su kiša i zahladnjenje.

Stigla nam je dosta nagla i snažna promjena vremena. Danas ujutro dočekala nas je obilna kiša.

A i ostatak prijepodneva obilježit će kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom. Ponegdje oborina može biti obilnija, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a krajem dana i u Dalmaciji. U najvišem gorju moguć je i snijeg, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U drugom dijelu dana sa zapada bi trebalo stići djelomično razvedravanje. Vjetar će biti uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će umjerena do jaka, poslijepodne mjestimice i olujna bura, dok će na južnom puhati umjereno do jako jugo.

Temperatura zraka kretat će se uglavnom od 11 do 15 stupnjeva, a na Jadranu od 19 do 24 Celzijevih stupnjeva. Navečer će biti osjetno svježije.

Vikend će u kopnenoj Hrvatskoj bit će ugodniji od današnjeg dana. U subotu najpovoljnije, premda mjestimice s jutarnjom maglom. Na mijeni tjedna malo nestabilnije vrijeme, ali nasreću uz malo zatopljenje

Na Jadranu će u subotu biti vrlo vjetrovito , uz buru i sjevernjak. Na krajnjem jugu zemlje u prvom dijelu dana bit će oblačno s kišom, lokalno moguće i obilnijom, te plsjukovima i grmljavinom. Od nedjelje ipak proljepšanje vremena, uz slabljenje vjetra i zatopljenje.

U subotu će se jutarnja temperatura kretati od 2 do 8 stupnjeva, a na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 15 do 20 °C.