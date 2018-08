U noći s utorka na srijedu u centru Vinkovaca potuklo se desetak mladića. U tučnjavi je pretučen jedan od mladića, a za cijeli događaj veže se ime Domagoja Culeja, sina HDZ-ova saborskog zastupnika Steve Culeja.

O svemu što se dogodilo oglasio se i sam saborski zastupnik Stevo Culej. Kazao je kako je njegov sin bio prisutan tijekom tučnjave, no u njoj nije sudjelovao.

"Moj je sin nazočio samom događanju. Došao je tamo kada se situacija razvila u negativnom smjeru, ali nije imao nikakva fizičkog kontakta s oštećenom osobom ni u jednom trenutku. Sve ostalo su novinarske insinuacije, tko zna čime potaknute, ali su takvi zaboravili da tamo postoji videonadzor i na snimkama se sve vidi. Točno se vidi da moj sin nije imao nikakav kontakt s ozlijeđenim. Štoviše, on je čak smirivao situaciju i pokušavao spriječiti taj nemili događaj", kazao je Stevo Culej za Jutarnji list.



Najavio je kaznene prijave za klevetu i nanošenje duževnih boli protiv svih koji su njegova sina javno doveli u vezu s pretučenim mladićem. Dodaje kako je sam odvezao sina u srijedu u vinkovačku policiju kako bi tamo dao iskaz i da je nakon davanja iskaza pušten kući.

"Od policije očekujem da utvrde sve okolnosti samoga događaja, ali i kako je do njega došlo. Odgovorno tvrdim da moj sin tog dečka nije taknuo niti je njega itko taknuo. Dakle, u tučnjavi nije sudjelovao i pogotovo ne stoje priče da je on udario bocom u glavu i cipelario tog mladića. S obzirom na to da očekujem nastavak pljuvanja po meni i mojoj obitelji, od policije ću tražiti da mi omogući javnu objavu snimke s videonadzora kako se ne bi nastavilo iznošenje laži", dodao je Stevo Culej.

Tučnjavu potvrdila policija

Cijeli događaj potvrdila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska. "Povodom događaja u kojem je u noći 22. kolovoza, oko 1:30 u centru Vinkovaca izbio fizički sukob između više mlađih osoba te u kojem je jedna osoba teže, a jedna lakše ozlijeđena, obavještavamo javnost kako je provedenim kriminalističkim istraživanjem policija utvrdila identitet sudionika događaja, kao i ulogu pojedinih osoba u događaju.



Sumnja se kako je 19-godišnjak iz Mirkovaca počinio kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede (čl. 119. st.1. Kaznenog zakona) na štetu 21-godišnjaka iz Andrijaševaca te kako je 17-godišnjak iz Mirkovaca počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju (čl. 118. st.1 Kaznenog zakona) na štetu 17-godišnjaka iz Rokovaca.



Policija je utvrdila identitet 13 mlađih osoba koje su se nalazile na mjestu događaja, ispitala ih o okolnostima događaja te protiv njih slijedi kaznena prijava za sudjelovanje u tučnjavi (čl. 122 Kaznenog zakona) redovnim putem. 19-godišnjak i 17-godišnjak bit će privedeni u pritvorsku jedinicu policije uz odgovarajuće kaznene prijave. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja", priopćeno je iz policije.

Teško ozlijeđeni mladić pao u komu

Prema podacima koji su bili dostupni nakon tučnjave, teško ozlijeđeni mladić I. M. od ozljeda glave i mnogobrojnih udaraca po tijelu pao je u komu. Jedan od mladića koji je sudjelovao u tučnjavi je iz Jarmine i I. M. se, prema riječima svjedoka, s tim mladićem sukobio i nekoliko dana ranije.



O svemu se oglasio i otac teško pretučenog mladića, koji je kazao kako nije znao za sukobe svojeg sina s nekim iz Jarmine. Kako je rekao, sin mu je na odlasku taj dan kazao da ide s dečkima do grada na piće. Preko poznanika iz policije doznao je o postojanju nadzorne kamere koja je snimila tučnjavu 12 mladića među kojima je, kako je doznao, sin poznatog saborskog zastupnika.