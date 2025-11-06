Muškarcu (83) je zazvonio mobitel, bilo bi mu bolje da se nije javio: Zbog ovoga je ostao bez 200.000 eura

Zagorska policija zaprimila je prijavu 83-godišnjeg muškarca koji je zbog računalne prijevare ostao bez gotovo 200.000 eura nakon što je povjerovao lažnom posredniku za ulaganje u kriptovalute, a objavili su i upute kako se zaštititi od takvih računalnih prijevara.

Prema priopćenju Policijske uprave krapinsko-zagorske, s oštećenim je tijekom kolovoza više puta putem mobitela kontaktirala nepoznata osoba, koja se predstavila kao posrednik za ulaganje u kriptovalute. Ne sumnjajući u istinitost navedenih navoda, muškarac je toj osobi dao svoje osobne podatke i podatke s bankovnih kartica te omogućio pristup svom mobilnom telefonu.

Prema navođenju prevaranta 83-godišnjak je obavljao transakcije na razne bankovne račune, a prevarant je ujedno bez njegova znanja obavio višestruke transakcije s njegova računa. Prevareni starac ostao je bez gotovo 200.000 tisuća eura.

Policija građane ponovno upozorava na to da budu oprezni prema ponudama za ulaganje koje dolaze neočekivano, posebice ako se obećava brza i zajamčena dobit. Savjetuju da uvijek zatraže nepristrani financijski savjet prije ulaganja te da odbiju iznenadne pozive o mogućnostima zarade.

"Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju veliku dobit, zajamčen povrat ili sigurna ulaganja. Zabilježite broj pozivatelja i recite im da ćete ih nazvati povratno, a kako biste potvrdili njihov identitet, pronađite službeni telefonski broj organizacije i kontaktirajte ih izravno. Ne provjeravajte autentičnost pozivatelja koristeći broj koji su vam oni dali jer bi mogao biti lažan ili krivotvoren", poručuje policija.

Upozoravaju i na to da prevaranti mogu prikupiti osnovne informacije o vama putem interneta, primjerice preko društvenih mreža te savjetuju građanima da ne dijele PIN kartice ili lozinku za online bankarstvo.

"Jedan od indikatora na moguću prijevaru je i zahtjev za unosom podataka s debitne ili kreditne kartice, poput broja kartice te posebice tzv. sigurnosni CVC/CVV troznamenkasti broj s poleđine kartice. Ne šaljite novac na račun na zahtjev nepoznate osobe", ističe policija.

Više informacija o vrstama kibernetičkih prijevara i načinima zaštite dostupno je na internetskoj stranici Web heroj, navodi policija.