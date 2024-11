Sela u šibenskom zaleđu po mnogočemu izgledaju kao da je vrijeme stalo pa iz Đevrsaka do Knina moraju po stvari koje nemaju u svojem dvorištu. Sve donedavno to je bilo nemoguća misija za one bez automobila. Odzvonilo je i onima koji su za prijevoz starijih osoba iz sela do gradova uzimali pozamašne svote jer je u posljednjih mjesec dana uspostavljeno 29 novih autobusnih linija.

"Cilj je povezivanje svih mjesta s područja Šibensko-kninske županije s administrativnim središtem Šibenikom, a i povezivanje s Drnišem, Vodicama, Kninom i Skradinom", objasnio je šibensko-kninski dožupan Ognjen Vukmirović.

Neka sela linije su dobila nakon tri desetljeća. Cijena karte iznosi od jednog do šest eura. I bit će tako, kažu iz Županije, idućih sedam godina - zajedno s državom, kroz projekt vrijedan oko 32 milijuna eura, sad pokrivaju i one linije koje prijevoznicima nisu bile ekonomski isplative. A što nakon završetka projekta?

"Dio linija tih, možda i sve, trebale bi zaživjeti tako da će prijevoznici biti u situaciji da imaju ekonomsku dobit i da tako linije funkcioniraju", smatra Vukmirović.

Autobusnu mrežu, tvrde, krojili su prema potrebama građana.

"Vreme polaska je ujutro u sedam, vraća se u 11:20. Bolje ovo nego da nema ništa", napomenuo je Slobodan Matijević iz Smrdelja.

"Svi su zadovoljni. Dobro je, dosad nisu imali ovoliko polazaka i ovoliko tijekom dana kao sad", istaknuo je vozač autobusa Salko.

Nakon godina birokratskih prepreka, vozni red je tu, a eventualni nedostaci se, poručuju iz Županije, ispravljaju u hodu.

Pročitajte i ovo Ugasio se semafor Raspala se vlada u Njemačkoj: "Ovakav egoizam, dan nakon tako važnog događaja, nedopustiv je"

Pročitajte i ovo Birači objasnili što im je bitno Sad je jasno zašto je Trump uvjerljivo pobijedio: "Sve je u tome, glupane"