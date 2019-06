Osijek je postao jedini grad u Hrvatskoj, čiji stanovnici mogu odvajati 6 različitih vrsta otpada, a da ne moraju izuti svoje kućne papuče. Uz postojeće spremnike, u stambene zgrade stigle su i prve posude za staklo i metal.

Bacaju karton, papir, plastiku i staklo a od sada i staklo i metal. Odvajanje otpada Osječanima je omogućeno na kućnom pragu. Pred stambene zgrade stigli su prvi od ukupno 3000 sivih spremnika za staklo i metal. Do kraja godine, svaki će ulaz imati po 6 različitih posuda, a odvajanje će biti omogućeno i u kućama.

Zamjenik gradonačelnika Boris Piližota je iznio detalje funkcioniranja razvrstavanja otpada. “Nastavljamo sa podizanjem razine odvojenog prikupljanja otpada, što se kaže, od vrata do vrata, upravo na onom mjestu gdje otpad i nastaje. Prikuplja se ona vrsta otpada koju se može dalje iskoristiti i uporabiti“, kaže Piližota.

To od Hrvatske traži i Europska Unija. Do kraja 2020. godine očekuje odvajanje najmanje 50 posto komunalnog otpada. Direktor Unikoma Davor Vić zna točno koliko smo do sada dostigli. “Trenutno smo na 25 posto, ja očekujem nagodinu da ćemo skočiti upravo kroz ovo na nekakvih još 10 posto“, rekao je Vić.

Od Osijeka su bolji Čakovec, Koprivnica, Slavonski Brod i Varaždin, a zaostaju Zagreb, Rijeka, Split, Pula i Zadar. Spremnici za bio otpad koje su gradovi prijavili preko Fonda za zaštitu okoliša još se čekaju. Posude za staklo i metal Osijek je odlučio platiti sam.

U koštac s otpadom uhvatio se i osječki Ukop. Na 20 groblja u Osijeku svake se godine prikupi više od 2000 prostornih metara odbačenih plastičnih lampiona. Riječ je o otpadu kojeg je teško i reciklirati i zbrinuti Zbog toga su, spuštanjem cijena, odlučili poticati kupovinu ekološki prihvatljivijih staklenih lampiona čiji je udio u odnosu na plastične svega 5 do 10 posto.

