Vremenski uvjeti otežali su život na Banovini, a tome nije pomogla ni nestašica električne energije koja je trajala čak tri sata.

Na Banovini su 15 centimetara snijega i vremenski uvjeti otežali boravak u kontejnerima i na otvorenom. Zbog pada stupa za električnu energiju jučer predvečer na glinskom području stanovnici su na tri sata ostali bez struje.

''Negdje od 5, 5:10 do 9, znači četiri sata nije bilo struje. Totalno se ohladilo, ali nije samo kod mene, kod mnogih, kod sviju'', govori Milorad iz Majskih Poljana i dodaje da se prostor brzo zagrije radijatorom, no on se još pokrije i dekom pa mu onda nije toliko hladno.

Na petrinjskom području rušenje se nastavlja, kažu tako iz Stožera, iako danas, do sada, ispred prvog objekta koji je trebalo rušiti, bageri nisu ni pokrenuti. U podne je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović primio grupu arhitekata koja se protivi rušenju bivše robne kuće Petrinjke.

''Na kraju je gradonačelnik rekao da on ne može odlučiti ruši li se ona ili ne. Prema tome, mi ćemo pokušati razgovarati sa Stožerom, Civilnim stožerom da zaustavimo rušenje jer smatramo da je to velika šteta'', rekao je Davor Salopek, arhitekt i glavni projektant robne kuće.

