Mladi hrvatski političar iz Banje Luke Ivan Begić kazneno je prijavio svog političkog suparnika iz stranke koju vodi čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik zbog činjenice da ga je, zbog njegova nacionalnog podrijetla, nazvao ustašom.

Ivan Begić (23) zastupnik je Partije demokratskog progresa (PDP) u gradskoj skupštini Banje Luke i jedan je od najbližih suradnika nedavno izabranog gradonačelnika Draška Stanivukovića, koji je član iste te stranke.

I prije izbora na te dužnosti Begić i Stanivuković aktivno su se politički angažirali žestoko kritizirajući Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), a posebice ukazujući na kriminal i korupciju povezane s članovima vladajuće stranke u Republici Srpskoj.

Begić se uz to snažno angažirao na doslovnoj "demontaži" Dodika kao nacionalnog lidera pa je tako osobno uklonio veliki transparent s njegovom i fotografijom Aleksandra Vučića koji je bio postavljen na jednom nadvožnjaku na autocesti Doboj-Banja Luka. Uz velike portrete dvojice namrgođenih političara vozače koji su tuda prolazili ispratio bi i natpis da su njih dvojica "svjetlo na kraju tunela".

Begić je sa skupinom svojih istomišljenika 2019. godine skinuo taj bizarni plakat s obrazloženjem da oni koji su ga postavili za to nisu imali potrebne dozvole.

"Zakoni moraju vrijediti jednako za sve", napisao je tada na Facebooku uz vide zapis kojim je dokumentirao čin detroniziranja Dodika i Vučića s nadvožnjaka.

Prošlog je tjedna Begić kritizirao jednog od najmlađih zastupnika vladajuće stranke u parlamentu Republike Srpske Momčila Antonića zbog dvostrukih standarda koje primjenjuje kritizirajući rasipništvo dok istodobno vozi skupocjeni automobil, a on je Begića zbog toga, aludirajući na njegovo nacionalno podrijetlo, okvalificirao kao ustašu.

"Ne znam mrzi li me ovaj Begić što je Draškov kmet, tj. irvas, što je niži od mene 50 cm, zbog auta ili samo zato što je ustaša? Ili sve ukupno!? Ja mislim da je sve ukupno, ali ipak ustaška krv je dominantna. Ne smeta njemu auto, već ova tri prsta, kao što mu smetaju plakati Vučića i Dodika na autocesti", napisao je Antonić na društvenoj mreži.

Antonić je Begića uz to nazvao potomkom onih koji su "klali djecu po Šargovcu, Drakuliću, Motikama", aludirajući na ustaške pokolje u selima sjeverne Bosne 1941.

Begić je kazao kako je šokiran ovakvim rječnikom i optužbama te je najavio tužbu protiv Antonića zbog poticanja na nasilje i izazivanje mržnje. No u pokušaju da to učini suočio se s problemima jer je banjolučka policija navodno odbila primiti kaznenu prijavu s obrazloženjem da oni za to nisu nadležni pa su ga uputili na tužiteljstvo.

Rasprava je za sada zaključena Antonićevom tvrdnjom kako on zapravo nema ništa protiv Hrvata te ponudom da se ispriča Begiću zbog uvreda, ali samo pod uvjetom da se Begić prije toga ispriča Dodiku i Vučiću zbog skidanja plakata s njihovim likom.