Stanovnicima Banovine ovo je drugi Božić u kontejnerima. Koliko im je sretan, koje su njihove želje, i kako su ga dočekali, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Božić u Banovini. Mir, tišina i tek pokoji stanovnik na ulici. U petrinjskom kontejnerskom naselju lampice i bor, jedino što upućuje da je Božić.

"Šta da vam kažem? Ovdje sam dvije godine. Nije mi do Božića, ni do Badnjaka ni do života", kazala je Ljubica iz Petrinje.

Nekoliko metara dalje, u drugom kontejneru privremeno živi Kata koja kaže da je čovjek bez vjere nule. "Uvijek se bolje nadati nego se ubijati psihički. Barem ja tako mislim", poručila je.

U središtu Petrinje koja je simbol razornog potresa, Božić je dočekan uz žive jaslice koje su simbol rađanja novog života i nade. Lucija Božinović iz Petrinja smatra da grad kroz takve stvari živi i da je to potrebno ljudima.

"Taj potres koji smo doživjeli prije 2 godine pokazao nam je da trebamo malo stati i pogledati da ima netko veći od nas", rekla je petrinjska vjeroučiteljica Darija Marjanović.

Petrinjci žele da se u grad vrati život

"Sad su napokon svi zajedno da zaborave što je bilo", rekla je Maja Marijanović, no neki teško to zaboravljaju. "Zaboravimo na malo, dođemo tu na pet-deset minuta i onda se vratimo i opet je sve isto", poručila je Snježana.

Ista je želja i ove godine. Marko želi da se u Petrinju vrati život, da se grad obnovi i da jednostavno sve bude kao prije. Darko Pranjić iz Siska istaknuo je kako želi da bude srca i upornosti. "Ti ljudi su stradali u Domovinskom ratu i ostali su ovdje. Stradali su u potresu i ostali su ovdje. Naravno da uvijek ljudi odlaze, ali ovi ljudi se ne daju", rekao je Darko.

I deseteročlana obitelj Češković ima svoje želje. Zbog potresa ne mogu u gornji dio kuće pa svi spavaju u dnevnoj sobi.

Imaju li ljudi na Banovini sretan Božić? "Dinamika obnove je katastrofalna, ljudi se smrzavaju, borimo se kako možemo"

Stanovnici Banovine prepušteni sami sebi: "Neka se sruši na mene, ali ja više neću biti u kontejneru"

"Mi bismo htjeli imati svi svoju sobu da lakše svi spavamo, da se ne hrče, da ne bude bučno", rekla je Petra iz Žažine. Iva je poručila kako bi voljela da svi budu živi i zdravi, a Lejna je kazala kako želi lutku.

Ne traže puno, a mi o njih puno možemo naučiti o skromnosti.

