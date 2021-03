Sve je veći problem Hrvatske onaj kako smjestiti mlade Hrvate u svoje stanove jer cijene stanova nemilice rastu, posebno u velikim hrvatskim gradovima. Provjerili smo koliko državne subvencije mogu pomoći, a koliko zapravo odmažu mladima da dođu do svoje nekretnine.

Dvosoban stan u istočnom dijelu Splita traži kupca. I to s dosta eura u džepu. Stan od pedeset kvadrata prodaje se za 145 tisuća eura. U tu cijenu uključeno je i jedno parkirno mjesto i cijeli namještaj. Stan je od centra grada udaljen oko dva kilometra. Korona splitsko tržište nekretnina kao da nije ni okrznula. Potražnja u Splitu je velika, a ponuda mala, kažu agenti.

Uskoro kreće novi krug subvencija APN-a koji mladima omogućuje barem malo lakši i jeftiniji put do krova nad glavom. No, u Splitu su cijene visoke i mladim obiteljima je i uz te subvencije teško doći do krova nad glavom.

Podaci državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u Hrvatskoj prosječna cijena prodanih novih stanova po metru četvornom rasla 2020. u odnosu na 2019. Cijena četvornog metra i u Zagrebu je veća nego 2019., dok ukupno gledajući sva druga mjesta u državi - bilježe pad. Najskuplji su Dubrovnik, Split, Zagreb, Zadar, Rijeka. U Dubrovniku su stanovi oko četiri do šest tisuća pa naviše.

I dok prodavatelji žele prodati skuplje, kupci žele kupiti što jeftinije. Subvencija države trebalo bi biti i dalje. Kako kažu u APN-u omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita sve do 31. prosinca 2023. Za svaku proračunsku godinu.

Više o temi stanova i mladih doznajte u videu priloženom u tekstu.

