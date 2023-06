Srpska manjima iz Hrvatske protiv hrvatske iz Srbije: "Nije bitan rezultat na terenu, pobijedit će suradnja"

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić na Bijelom Brdu je posjetila utakmicu između reprezentacije Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

"Treći je ovo prijateljski susret dvije manjinske reprezentacije, do sada su uvijek pobjeđivali Hrvati iz Srbije, vidjet ćemo kako će ovaj susret završiti, no bez obzira na rezultat večeras će pobijediti suradnja i to jest poruka iz Bijelog Brda", poručila je.

Na stadionu u Bijelom Brdu okupio se velik broj gledatelja, među njima su predstavnici obje manjine, a na tribinama su i potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga, te ministri sporta Republike Hrvatske i Srbije.

"Sve protječe u jednom fair playu, a dobrom višegodišnjom međusobnom suradnjom danas su se pohvalili predstavnici obje nacionalne manjine. Rekli su da toliko dobro surađuju da bi se i jedna i druga vlada mogle ugledati na njih", rekla je reporterka.

Odnosi Hrvatske i Srbije početkom su godine učinjeni su određeni iskoraci dolaskom premijerke Brnabić i ministra Dačića u Zagreb, potom i našeg ministra Grlić Radmana u Srbiju. Sljedeći tjedan prvi put kao premijer u tu zemlju trebao bi otići i Andrej Plenković.

"Svi su ovi susreti na razini prijateljskih i radnih, nema još onog pravog, ozbiljnog, službenog susreta gdje bi se mogla otvoriti pitanja, poput pitanja nestalih no sve ovo što se počelo događati mogli bismo smatrati svojevrsnim koracima naprijed u tom smjeru", poručila je za kraj.

