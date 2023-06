Sretnik u Zagrebu osvojio vrtoglavi iznos: "Tog sam petka stigao kući, nije mi se izlazilo pa sam okušao sreću online"

Igrač Eurojackpota iz Zagreba u 46. kolu igre osvojio je dobitak 5+1 od 147.685,20 eura. Riječ je o zagrebačkom igraču koji rijetko igra na internetu i uglavnom uplaćuje na prodajnom mjestu.

"Tog sam petka stigao kući i više mi se nije izlazilo pa sam odlučio okušati sreću i online", kazao je ne skrivajući oduševljenje zbog osvojenog iznosa.

Ne razmišlja o činjenici da mu je nedostajao samo jedan broj do glavnog dobitka.

"Iako je ovo jedan od nižih dobitaka 5+1, jer dostižu vrtoglave iznose, itekako me veseli, no ne razmišljam o tome da mi je nedostajao jedan broj. Možda drugom prilikom", dodao je.

Kaže kako uglavnom igra Eurojackpot i Loto 7 iz zabave i bez opterećenja.

"Uplatio sam tog petka dvije kombinacije – jednu u kojoj su uvijek isti brojevi te jednu u kojoj biram brojeve kako mi dođe – upravo je ta kombinacija bila i dobitna", objasnio je u razgovoru za Hrvatsku Lutriju.

Dan kasnije na isti je način odlučio uplatiti i Loto 7.

"Krenuo sam uplatiti sedmicu i vidio nekakvu poruku, no to sam zanemario i nastavio s uplatom te ugasio računalo. Nakon nekog vremena, kopkala me poruka te sam ponovno upalio računalo i kad ono... stvarno sam dobio", navodi.

Već je napravio i planove što će s novcima od dobitka. "Malo za radove na kući, malo obitelji i nešto za buduće dane", otkriva.

U petak navečer je novo izvlačenje Eurojackpota u kojem glavni dobitak iznosi 16.000.000 eura (120.552.000 kn), subota donosi Loto 7 i Jackpot od 1.000.000 eura (7.534.500 kn), a nedjelja Loto 6 u kojem glavni dobitak iznosi 150.000 eura (1.130.175 kn).