Dobitnik iz Rijeke kaže da je formula za dobitak jednostavna - treba vas pogoditi sreća, a on svoje dvije kombinacije igra već godinama. Novac će potrošiti na dovršetak kuće i na puno malih stvari, rekao je.

Da je upravo on sretni dobitnik 3.225.284,27 kuna sretnik iz Rijeke saznao je prilikom aktivacije HL Bona da bi mogao ponovo odigrati svoje igre Loto 7 i Eurojackpot. Pogodio je 6+1 u igri Loto 7, a u nevjerici je poruku iščitavao više puta te je kazao da od uzbuđenja ne može zaspati.

"Loto 7 igram već više od dvadeset godina jednu do dvije kombinacije s istim brojevima i čekam svoj ulov za razliku od tate koji kaže da je takvo igranje bacanje udice u bunar. Uvjerava me kako treba igrati sisteme pa je vjerojatnost dobitka veća. Istina, no svatko ima svoj sistem igranja - ovog puta ja sam ulovio prilično veliki dobitak od 3.225.284,27 kuna kojeg ću trošiti za puno malih stvari od kojih se život sastoji i dovršit ću kuću. Puno je to novca", rekao je sretni dobitnik koji, naravno želi ostati anoniman, javili su iz Hrvatske lutrije.

"Jednostavna je formula za osvojiti dobitak. Treba vas pogoditi sreća - pa ovo je igra na sreću, zar ne! Nastavljam se igrati, već sam odigrao i Loto 7 i Eurojackpot, po dvije kombinacije", rekao je dobitnik.

U idućem krugu Lota 7 Jackpot iznosi 10.000.000,00 kuna, a 6+1 dobitak čak 900.000,00 kuna.