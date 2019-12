Zbog neriješenog imovinsko-pravnog spora s privatnikom, gradu Splitu prijeti financijski udar. I to u iznosu većem od 150 milijuna kuna. Spor se proteže kroz mandate bivših vlasti. A sve bi to, kao i uvijek, morali platiti građani - koji su s pravom ogorčeni.

Zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa u jednom dijelu Splita privatnik je tužio grad i dobio pravomoćnu presudu.

"On je kupio zemljište na kojem su bile ceste, a grad je propustio što se te ceste nisu izdvojile iz zemljišta tvrtke. Sad imamo neku procjenu koliko to vrijedi", objasnio je Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća (HGS).



Podnesen je ovršni prijedlog koji s kamatama iznosi preko 150 milijuna kuna.

"Prijete problemi u funkcioniranju grada, ali one vitalne gradske funkcije neće biti ugrožene. Odgovornost je na sporazumu iz 2012. koje je Knežević potpisao sa vlasti", kaže Jakov Prkić iz stranke Pametno.

I u SDP-u kritiziraju.

"Grad Split ne smije plaćati za dvadesetak puta veću parcelu od one kojima se nalaze nerazvrstane ceste. Odgovornost za usvajanje sporazuma je na bivšem gradonačelniku Željku Kerumu i tadašnjem cijelom Gradskom vijeću", smatra Goran Kotur iz SDP-a,.

Stanišić odbacuje odgovornost bivšeg gradonačelnika. "On je jedini koji je to pokušao riješiti", kazao je Stanišić.

Grad ima pravo žalbe, što samo odgađa ovrhu. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara na pitanje hoće li grad novca za platiti odštetu odgovara: "Zašto vi kažete da bismo mi morali platiti odštetu? Mi ćemo iskoristiti sve pravne lijekove da zaštitimo interes grada i da, kao što smo početkom tjedna dobili važnu presudu, nastavimo istim tijekom“.

Građanima nije do prepirke. Misle da je to dokaz da vlasti ne znaju upravljati njihovim novcem. Bivši gradonačelnik Željko Kerum o ovome danas šuti. O presudi ne želi ni tužitelj Nebojša Knežević.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr