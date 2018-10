''Nije istina da je rađena kiretaža, nije bila vezana, dobila je anesteziju'', u razgovoru za DNEVNIK.hr redom je sve navode Mostove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić odbacio predstojnik Klinike KBC-a Split Deni Karelović.

Liječnik Deni Karelović odlučno odbacuje sve tvrdnje Mostove zastupnice koja je jučer u potresnom svjedočanstvu ispričala da su joj u splitskoj bolnici radili kiretažu bez anestezije i da su je vezali. ''Rađena je joj vakuumska aspiracija na samom početku trudnoće, a taj zahtjev ne traje 30 minuta'', objašnjava liječnik i dodaje da pacijentica sigurno nije bila vezana jer ''mi nemamo ni lisice za vezanje.''

''Ostala sam u šoku kad sam čula da me nisu vezali. Nisam ni rekla da su me vezali lisicama, vezali su me kožnim remenima na krevetu'', ispričala nam je Ninčević Lesandrić. ''Umjesto da kažu 'ajmo sad to riješiti, da se više ne ponovi nikada i nikome, oni iznose neistine'', ljuti se zastupnica koja razmišlja o tužbi. Za Karelovića kaže da on uopće nije bio u sali, pa ''ne razumije zašto on govori o tome što se događalo.''

Karelović kaže da je iznesen niz neistina u javnosti te da se ''sada stvara psihoza kod žena da će ih ginekolozi mučiti.'' Liječnik tvrdi da u KBC-u Split sve pacijentice bez iznimke dobiju anesteziju, neke odaberu opću, druge lokalnu. ''To je neizostavna praksa. Možda pacijentica ne primijeti da je dobila lokalnu anesteziju'', rekao je Karelović. Na naše pitanje kako se to može ne primijetiti odgovorio je da se daje injekcija u ušće maternice, pa ''možda ne osjete.''

Primjeri kada se ne daje anestezija prilkom kiretaže

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode iz zagrebačke Petrove bolnice Slavko Orešković osvrnuo se na lavinu kritika koju je pokrenula Mostova zastupnica a koje su uperene i na tu zagrebačku bolnicu. ''Sve ankete koje smo proveli u našoj klinici su pokazale da su naše pacijentice zadovoljne tretmanom osoblja u klinici'', tvrdi.

Za kiretaže kaže da se rade svakodnevno. ''Ako je potrebno napraviti kiretažu da bi se dokazao maligni proces, ako se radi o odumrlom plodu, odnosno zahvatima koji nisu hitni, sve žene prođu prijeoperacijsku pripremu i pregled anesteziologa kako bi se mogle uvesti u odgovarajuću anesteziju. Međutim, ako je žena obilno prokrvarila, što je najčešće kod spontanih pobačaja, zahvat se mora učiniti u što kraćem roku, kako žena ne bi iskrvarila, odnosno da se ne dogodi smrtni ishod. Pogotovo ako je žena prije krvarenja jela, uvođenje u anesteziju bilo bi kontraindicirano. U tim situacijama bitno je osigurati venski put, eventualno sedirati pacijenticu, dati lokalni anestetik ako je potrebno i odmah pristupiti zahvatu kako bi se zaustavilo krvarenje i spasio život žene', objasnio je Orešković kada se ne daje anestezija.

Napomenuo je da se svi postupci u klinici rade sukladno pravilima medicinske struke kao i da su čistoća i uvjeti u klinici na najvišem nivou. ''Tomu je dokaz da nemamo infekcija'', zaključio je predstojnik Slavko Orešković.