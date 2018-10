Zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić za DNEVNIK.hr je rekla da razmišlja o tužbi nakon što je KBC Split u javnosti iznio podatke iz njezina zdravstvena kartona u javnost.

"Odvjetnici mi se od jutros sami nude, pa ću razmisliti o tome", kazala je.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split Deni Karelović pak na naš upit boji li se moguće tužbe zbog iznošenja podataka iz zdravstvenog kartona pacijentice odgovara da barata samo javno iznesenim podacima kao i da za sve ima dozvolu ravnatelja bolnice.

Ninčević Lesandrić danas je naime u Saboru komentirala izjavu predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split Denija Karelovića, koji je demantirao njezine jučerašnje tvrdnje u Saboru te ustvrdio da je zastupnica prilikom zahvata dobila lokalnu anesteziju.

"Vjerojatno su mislili da će ma na taj način ušutkati i da više neću govoriti, ali mislim da su na krivu osobu naišli. Jer to iskustvo mene i svih tih žena nema šanse da prešutim. Ja znam da nisam vidjela da sam dobila ikakvu anesteziju. Uostalom, da jesam, kad već vraćamo film unazad, ako je već tako kako kaže doktor – to je samo da nekog taknete, onda ne znam zašto su me svezali", kazala je Ninčević Lesandrić.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split Deni Karelović danas je naime opovrgnuo jučerašnju izjavu Mostove zastupnice da su joj u KBC-u Split obavili kiretažu bez anestezije, ustvrdivši da se radilo o drugom zahvatu –vakuumskoj aspiraciji, koja je obavljena kako treba.

Podsjetimo, saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u četvrtak je u Saboru tijekom rasprave o zahtjevu za smjenom ministra zdravstva Milana Kujundžića iznijela svoje osobno iskustvo ustvrdivši da joj je u KBC-u Split obavljena kiretaža bez anestezije.