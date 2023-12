Predsjednica prestižnog sveučilišta pozivala na genocid protiv Židova: "To je odluka koja ovisi o kontekstu"

Pozivi na Intifadu, odnosno palestinski ustanak protiv Izraelaca, prijetnje židovskim studentima...

"Krši li pozivanje na genocid nad Židovima Pennova pravila ili kodeks ponašanja? Da ili ne", upitala je Elise Stefanik, zastupnica u Kongresu.

"Ako govor prijeđe u ponašanje, to može biti uznemiravanje, da", odgovorila je Liz Magill, predsjednica Sveučilišta Pennsylvania.

"Pitam konkretno za pozivanje na genocid nad Židovima. Je li to nasilničko ponašanje ili uznemiravanje", nastavila je Stefanik.

"Ako je usmjereno i ozbiljno ili sveprisutno, to je uznemiravanje", poručila je Magill.

"Dakle, odgovor je da", rekla je Stefanik.

"To je odluka koja ovisi o kontekstu, kongresnice", izjavila je Magill.

"To je odluka koja ovisi o kontekstu? To je vaš iskaz danas? Pozivanje na genocid nad Židovima ovisi o kontekstu? To nije nasilničko ponašanje ili uznemiravanje? Ovo je najlakše pitanje na koje je odgovor 'da', gospođo Magill", istaknula je Stefanik.

Izjave Liz Megill šokirale su američku javnost. Dan poslije porukom na društvenim mrežama se ispričala, ali donatori su već zaprijetili da će povući milijune s računa Sveučilišta ne bude li smijenjena. Četiri dana poslije, Megil je sama podnijela ostavku, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Na udaru su i predsjednice Harvarda i MiT-a, koji također ulaze u krug najboljih, takozvanih Ivy League sveučilišta u Americi. I one su se na kongresnom saslušanju pozivale na slobodu govora i okolnosti, bez izričite osude poziva na nasilje protiv Židova, koje se značajno povećalo od početka izraelske kampanje u Gazi. Kongres sada pokreće istragu.

