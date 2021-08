Za dio obale i u petak je na snazi crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura.

Po takvim su vrućinama plaže stadardno mjesto na kojima se traži osvježenje. No i u tim situacijama za vrijeme toplinskog udara treba biti oprezan. Zato na sve više jadranskih plaža dežuraju članovi spasilačkih službi kako bi nam pomogli ako nam to bude potrebno.

''Kupači prihvate vrlo dobro naše preporuke i većinom ih poslušaju. U podne, osim tvrdokornih turista koji vole provesti svaku sekundu u moru malo koga ima, općenito 'naši' tad odu na ručak. Ostali su u hladu, ispod stabala'', rekao je Jure Vranić iz spasilačke službe Split reporteru Ivanu Kaštelanu u Vijestima Nove TV.

Vranić kaže da su imali dva smrtna slučaja i dvije uspješne reanimacije - jednu koju su obavili asistenti na invalidskoj plaži, a drugu spasilačka služba iz Splita.

Do problema u moru najčešće dođe, kaže Vranić, kod starijih ljudi. ''Plivanje ipak nije tek tako lagano. Najčešće su u pitanju stariji građani koji dođu plivati i uhvati ih 101 mogući problem. Kod većine njih je to problem sa srcem pa dođe do gubitka svijesti i utapanja'', pojasnio je Vranić.

No ljudima su spasioci uglavnom nepoznati. ''To se s vremenom mijenja. Baywatch traje u mislima, ali većinom nas prihvaćaju kao splitsku spasilačku'', rekao je kroz smijeh.

Ranijih godina nije bilo dovoljno mladih ljudi koji bi se prijavili u spasilačku službu. ''Ove godine su bila dva tečaja, umjesto jednog. Dobili smo ljude koji su osvježili službu. Nadamo se da će sljedeće godine biti veći broj. Upoznaju se novi ljudi, družimo se cijeli dan i spojimo se kao neko bratstvo''.

Posao je to na kojem cijelog dana vlada odgovornost. ''Kad se ujutro probudite, ne znate hoćete li uspjeti nekome spasiti život ili ne'', zaključio je Vranić.

More doseže 28 stupnjeva

Tko može, provodi dan na plaži. Iako i more, primjerice u Splitu u 14 sati, doseže 28 stupnjeva što i skoro nije neko osvježenje. Crveni meteoralarm je od Zadra do Metkovića. Lakše je uz obalu gdje je maestral jači u popodnevnim satima. Primjerice, u Golubiću kraj Sinja izmjereo je 41 stupanj Celzijev. Kod zaleđa u Omišu, kao i u Starom Gradu na Hvaru u petak je bilo 39 stupnjeva.

