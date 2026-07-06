Uskoro do stana po cijeni od 2100 eura po kvadratu: Jedan grad u Hrvatskoj nudit će posebnu priliku

Na području gradskog kotara Kamen u Splitu za otprilike tri godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje sa dvjestotinjak stanova, najavljeno je u četvrtak na potpisivanju ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Podsjetivši kako je Split prvi grad u državi koji je pokrenuo model priuštivog stanovanja gradonačelnik Tomislav Šuta je kazao da je ugovor za gradnju priuštivih stanova na Kamenu treći po redu uz one na Ravnim Njivama i Mejašima.

Namjera je da 50 posto stanova bude za najam i isto toliko za otkup. Ukupna vrijednost projektiranja za sve tri lokacije iznosi 620.000 s PDV- om od čega se 392.000 eura odnosi samo za zgradu na Kamenu.

Priuštivo stanovanje i priuštivi otkup

"Osim te tri lokacije grad će dodatno raditi 600 novih stanova na području Brodarice, spomenuo bih i Pujanke na kojima se može isto izgraditi zgrada sa stotinjak stanova, dok je Korešnicu preuzela država zbog zaštićenih najmoprimaca. U budućnosti imamo i projekt na Srinjinama te na Kopilici na kojoj su potrebni urbanistički projekti. Sada je sve spremno da krenemo sa prve tri lokacije Kamen, Ravne Njive i Mejaši", izjavio je Šuta.

Među građanima su proveli anketu o priuštivom stanovanju i otkrili kako je čak 3000 ljudi zainteresirano za takve stanove, a njih 90 posto je iskazalo interes za priuštivi otkup. Prvenstveno su se javljali ljudi od 25 do 45 godina, srednje stručne spreme, ali i oni koji nemaju prebivalište u Splitu.

Drugi potpis na današnji ugovor dao je Petar Laus direktor projektantske tvrtke koja će izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju.

Cijena kvadrata oko 2100 eura

Otkrio je kako bi zgrada trebala imati prizemlje i tri kata, u njoj će biti 12 do 15 stanova, a sagradit će se i podzemna garaža. Stanovi bi uglavnom trebali biti dvosobni, a oni koji budu zainteresirani za kupnju cijenu metra kvadratnog će plaćati oko 2100 eura. Zgrada će imati prateće sadržaje, parkove i zelene površine.

Kroz parcelu na Kamenu vijugat će cesta koja će povezivati nekoliko objekata.

"Ako bi išlo po zadanim rokovima, ishođenju dozvola i gradnja zgrade tijekom 24 mjeseca prvi bi se stanari mogli useliti kroz naredne tri godine", odgovorio je na novinarsko pitanje Laus.

Riječ je o trećem projektu u okviru programa priuštivog stanovanja za koji Grad provodi postupak projektiranja, nakon lokacija Mejaši i Ravne Njive, čime se nastavlja realizacija jednog od najvažnijih gradskih razvojnih programa usmjerenih na stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.