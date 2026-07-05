Alarm kod poljoprivrednika, isplativost je sve manja: "Ljudi ne spavaju noćima"

Dok slavonski ratari prikupljaju ovogodišnji urod, istodobno upozoravaju na sve veće probleme u proizvodnji - od sve češćih vremenskih ekstrema do niskih otkupnih cijena i rastućih troškova. Suša i nedostatak navodnjavanja otežavaju situaciju i u drugim dijelovima zemlje, gdje se poljoprivrednici bore s gubicima i padom proizvodnje.
"Kada bi ih stavili na papir, sve izračunali, naša proizvodnja je potpuno neisplativa. Ove sada visoke temperature koje su dosezale i po 45 stupnjeva za pšenicu su dobre, ali kukuruzu i ostalim kulturama katastrofa", rekao je Matija Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.
Poljoprivrednici u borbi protiv vrućinaFoto:
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S problemima se suočavaju i drugi poljoprivrednici. U Varaždinskoj županiji vrućine otežavaju sadnju varaždinskog zelja
"Voda se stopli i ne ispari i dođe do kvarenja, truleži, znalo se dogoditi da biljka jednostavno uvene i nestane. Ljudi ovog kraja ne spavaju noćima", ispričao je Marija Cafuk iz Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije.
U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da su za veću konkurentnost potrebna veća ulaganja u navodnjavanje, za koje poljoprivrednici u Međimurju troše i do 1200 litara nafte dnevno, što im stvara velik financijski pritisak. Zato ih raduje najava gradnje javnog sustava navodnjavanja u Belici.
Sve detalje u prilogu donosi novinarka Nove TV, Elvira Gašparović.