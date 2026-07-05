Alarm kod poljoprivrednika, isplativost je sve manja: "Ljudi ne spavaju noćima"

Dok slavonski ratari prikupljaju ovogodišnji urod, istodobno upozoravaju na sve veće probleme u proizvodnji - od sve češćih vremenskih ekstrema do niskih otkupnih cijena i rastućih troškova. Suša i nedostatak navodnjavanja otežavaju situaciju i u drugim dijelovima zemlje, gdje se poljoprivrednici bore s gubicima i padom proizvodnje.

"Kada bi ih stavili na papir, sve izračunali, naša proizvodnja je potpuno neisplativa. Ove sada visoke temperature koje su dosezale i po 45 stupnjeva za pšenicu su dobre, ali kukuruzu i ostalim kulturama katastrofa", rekao je Matija Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.

Poljoprivrednici u borbi protiv vrućina Foto: DNEVNIK.hr

S problemima se suočavaju i drugi poljoprivrednici. U Varaždinskoj županiji vrućine otežavaju sadnju varaždinskog zelja

"Voda se stopli i ne ispari i dođe do kvarenja, truleži, znalo se dogoditi da biljka jednostavno uvene i nestane. Ljudi ovog kraja ne spavaju noćima", ispričao je Marija Cafuk iz Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije.

U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da su za veću konkurentnost potrebna veća ulaganja u navodnjavanje, za koje poljoprivrednici u Međimurju troše i do 1200 litara nafte dnevno, što im stvara velik financijski pritisak. Zato ih raduje najava gradnje javnog sustava navodnjavanja u Belici.

Sve detalje u prilogu donosi novinarka Nove TV, Elvira Gašparović.