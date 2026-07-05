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Alarm kod poljoprivrednika, isplativost je sve manja: "Ljudi ne spavaju noćima"

Piše DNEVNIK.hr, 05. srpnja 2026. @ 21:30 komentari
Poljoprivrednici u borbi protiv vrućina
Poljoprivrednici u borbi protiv vrućina Foto: DNEVNIK.hr
Hrvatska je u posljednje četiri godine izgubila gotovo 40 tisuća tona domaće proizvodnje krumpira. A problemi poljoprivrednika samo rastu.
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