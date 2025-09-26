Split se priprema za veliku promjenu u trajektnoj luci vrijednu 50 milijuna eura

Split kreće u izbacivanje kompletnog kamionskog prometa iz trajektne luke. Ukrcaj kamiona među osobne automobile u garaže trajekata trebao bi time biti posve ukinut.

Lučka uprava Split odlučila je izmjestiti barem kamionski promet iz luke i sa trajekata za putnike i zgraditi šest novih pristanišnih rampi u teretnoj Sjevernoj luci u Splitu.

Vrijednost 50 milijuna eura, ulažu EU fondovi i država. Važnost projekta je i u oslobađanju ulica do centra grada gdje je trajektna luka.

Početak za izgradnju novog dijela Sjeverne teretne luke je sljedeća godina, a rok za izgradnju tri godine.

