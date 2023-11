Splićanin objavio eksplicitne snimke bivše djevojke iz osvete, slao prijeteće poruke: "Neće me zaustaviti ni kordon policajaca!"

Splićanin Mario M. (46) svoju je bivšu djevojku maltretirao tri tjedna. Osim uznemirujućih poruka prepunih prijetnji, odlučio je poslati njezinim članovima obitelji te prijateljima i kolegama njezine eksplicitne fotografije, prenosi Jutarnji list.

Fotografije je objavljivao i na društvenim mrežama, stranicama raznih klubova, pa i nogometnih, kao i njezina fakulteta.

Lavinu tog divljanja prekinula je policija koja ga je kazneno prijavila za zlouporabu snimke eksplicitnog sadržaja te za prijetnje smrću. Nedavno je u tom slučaju i splitski Općinski sud donio presudu kojom je Mario M., inače otac troje djece, nepravomoćno osuđen na 15 mjeseci zatvora.

S obzirom na to da je u istražnom zatvoru proveo četiri i pol mjeseca, u slučaju da viši sud potvrdi kaznu, dosadašnji boravak iza rešetaka bit će mu uračunat u finalnu sankciju. Također mora platiti i 331 euro sudskih troškova.

Slao prijeteće poruke

"Sad će tvoje gole fotografije kao i videa koja imam vidjeti svi od prijatelja do rodbine i fakulteta i drugih institucija", "Neće me zaustaviti ni kordon policajaca da objavim fotografije i videa jer želim osvetu", "Ja ti se kunem u život svoje djece, imaš 2 dana, izmisli kako, boli me ku*ac kako, 20.000 kuna, inače sve ide u javnost", "Znači, od sutra sam u zatvoru. Razumijem. A što kad izađem? Samo pitam. Tebe treba na kolac", neke su od jezivih poruka koje je slao.

"Bivša djevojka rekla mi je da je ostala trudna i da joj treba novac za pobačaj. U međuvremenu sam saznao da to dijete nije moje, pa sam u boli i tuzi nepromišljeno postupio", pravdao se optuženi u sudnici, inače povratnik iz Njemačke.

"Sve je to bilo u afektu i nisam imao namjeru nanijeti nikakvo zlo bivšoj djevojci. Boravak u pritvoru na mene je utjecao te se kajem zbog počinjenog. Više se to neće ponoviti i nemam nikakve namjere u budućnosti kontaktirati oštećenu", dodao je optuženi.