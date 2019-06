Skupina Splićana sinoć je oko ponoći navratila do zgrade u kojoj stanuje Petar Škorić, predsjednik splitskog HDZ-a i pozvonila mu na portafon.

Na taj potez odlučili su se zbog današnjeg izglasavanja dužeg radnog vremena ugostiteljskih objekata u središtu Splita.

Možemo otići u njegovo dvorište kad on stvara buku u našem, objašnjavala je ova grupa Splićana hodajući do Škorićeva stana na splitskim Blatinama. "Zvučnici na štekatima onemogućavaju san ljudima. Naše snove drži u svojim rukama, on i vijećnici njegove stranke", govorili su na putu do njegove zgrade.

"Dobra večer, ovdje stanari iz centra grada. Žao nam je što vam smetamo. Ako biste nam se mogli obratiti s obzirom na to da smo načuli da nam sutra planirate radnim danom do dva sata onemogućiti normalan život“, bila je kratka poruka Splićana iz centra grada.

Njihovoj želji šef lokalnog HDZ-a nije udovoljio, već im je samo krato poručio da – prošetaju.

Kako je izgledao njihov "razgovor" i na što se sve žale stanovnici splitskog centra, pogledajte u videu.