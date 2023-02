Snježana Krapljan, majka hrvatskog vojnika Filipa Krapljana koji je poginuo u prometnoj nesreći, ostala je u šoku shvativši da je sud održao dva ročišta i donio presudu za tu nesreću, a da nju nije pozvao.

"Bez obzira na to je li moj Filip bio kriv... On nije išao u kazalište, išao je piti. Znam i da nije krenuo trijezan, ništa ja to ne osporavam. Ali ja sam trebala biti na suđenju kao oštećenik jer on tamo nije mogao biti. On je mrtav, a mrtav čovjek se ne može braniti", rekla nam je Snježana Krapljan, majka Filipa Krapljana, pripadnika Hrvatske vojske koji je 2. srpnja 2021. godine poginuo u prometnoj nesreći.

Pred Filipov motor te je večeri oko 21:30 u mjestu Zvekovac nedaleko od Vrbovca, iz dvorišta automobilom izletio Mario Kadrić. Filip je u sudaru zadobio teške ozljede od kojih je ubrzo preminuo u vozilu hitne pomoći. O toj se tragediji oglasilo i Ministarstvo obrane, a u Filipovoj vojarni u Petrinji nedavno je podignuta spomen-ploča.

Spomen-ploča poginulom Filipu Krapljanu podignuta je u vojarni u Petrinji (Foto: Privatna arhiva)

Snježana je nakon pogibije sina angažirala odvjetnicu koja je Državnom odvjetništvu priložila punomoć još u fazi istrage. Od njih je kasnije dobila obavijest da je istraga završena i da je podignuta optužnica protiv Marija Kadrića.

"Da iskopam sina da potpiše?"

A onda u veljači ove godine - šok. "Od njegova prijatelja doznala sam da je sudski postupak završio. Nazvala sam sud i preusmjerili su me pisarici koja je pogledala predmet i rekla mi da nisam pozvana jer oštećenik nisam ja, već Filip. Hoćete mi reći da je moj mrtvi sin trebao doći na sud sebe obraniti? Onda mi je rekla da mi treba odvjetnik. Što, da ga odvedem na Filipov grob, da iskopam svog sina da potpiše da ga odvjetnik ide braniti na sud?" kroz jecaje nam je ispričala Filipova majka.

U tom razgovoru je i saznala da je doista donesena oslobađajuća presuda, i to nakon dva ročišta. Ni za jedno nije dobila poziv. Kadrić je oslobođen jer je državno odvjetništvo odustalo od progona. Filipova majka kaže da mu zatvor ionako ne želi.

"Na neki mi je način čak i drago da je oslobođen. Ali za mene je ovo ogromna greška. Ne presuda, u nju ne ulazim, ja nisam zakon. Ali ponašanje suda me zgrozilo", kaže Snježana, koja je dan nakon Filipove sahrane potražila Kadrića.

"Pronašla sam tog dečka i zagrlila sam njegovu mater. Rekla sam joj da ne bih voljela biti u njezinoj koži. On je ubio moje dijete, ne želim da i ona ostane bez svog djeteta", ispričala nam je Snježana.

Posljednji trenuci sinova života

I njezina odvjetnica Sandra Panjković bila je šokirana postupkom suda. "Nisam nikad bila u sličnoj situaciji, da oštećenik nije bio pozvan. U slučajevima kad netko izgubi život uvijek je oštećen član obitelji, u ovom slučaju roditelj. Nikad mi se to još nije dogodilo, a razgovarala sam i s kolegama, nitko nije čuo za takav slučaj. To vam je kao da na sudu nemate zapisničara na raspravi i da to ne primijetite", kaže nam Panjković, koja shvaća Snježanine motive.

"Ona je samo željela otići u sudnicu kao majka i čuti iskaz što je bilo u posljednjim trenucima života njezina sina. Samo to", kaže odvjetnica.

U ovom je postupku sudila Ana Kovačević, sutkinja o čijim se presudama već pisalo. Na naša pitanja nije htjela odgovarati, rekla je da postupak još nije pravomoćan te nas uputila na glasnogovornicu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

"Ne želim sutkinju pred očima"

Sa suda smo dobili službeni odgovor da je 2. veljače 2023. donesena presuda kojom se odbija optužba jer je tužitelj odustao. Nisu odgovorili na pitanje je li se u postupku dogodio propust.

"Na raspravi koja je održana dana 2. veljače 2023. nakon provedenog dokaznog postupka i saslušanja svjedoka te prometnog vještaka Zamjenica općinskog kaznenog državnog odvjetnika OKDO-a u Zagrebu navela je da optužba odustaje od daljnjeg kaznenog postupka protiv optuženog Marija Kadrića, slijedom čega je i donesena presuda kojom se optužba odbija.

U navedenom postupku, a s obzirom na ovakav ishod, nije bilo potrebe za pozivanjem oštećene, majke pokojnog Filipa Krapljana", odgovorili su nam sa suda.

Odvjetnica Snježane Krapljan žalila se i tražila vraćanje postupka u početno stanje, a rasprava na tu temu održat će se 13. travnja. Snježana ne želi da eventualni novi postupak vodi ista sutkinja. "Ja kao majka tražim da mi se ta sutkinja ne pojavljuje pred očima", poručuje Snježana.