Zbog snježnih uvjeta koji su na snazi i na staroj cesti Rijeka-Zagreb nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Samo osobna vozila mogu brojnim dionicama na Jadranskoj magristrali, autocestama A6 i A1 te Paškim mostom. Također na cestama diljem Hrvatske na snazi su zimski uvjeti. A za kamione s prikolicama i tegljace s poluprikolicama nema slobodnog pravca kroz Gorski kotar prema Rijeci i obrnuto. Za gorsku Hrvatsku izdano je žuto upozorenje zbog snijega dok je za sjeverni Jadran izdano narancasto, a podvelebitski kanal crveno upozorenje ubog vjetra.

"Vozim lijekove i hranu za ljude, a u Mrzlu Vodicu ne mogu već dva dana, ovdje kasnim i tako. Pored svega i taj snijeg!“, kaže Renato iz Lokvi.

"Čeka se radi bure četiri sata trenutno. Naučeni smo na čekanje, ali šta možemo uvjeti su takvi na cesti ne može se, snijeg, bura“, kaže Darko Jambrečić, vozač kamiona.

Obdukcija potvrdila: Istarski ugostitelj prva je žrtva epidemije koronavirusa u Hrvatskoj

Sindikat vozača: "Odluka o karanteni je neodrživa, vozači su na rubu izdržljivosti. Samo je pitanje trenutka kad će doći do eskalacije"

Snijeg i dalje neumorno pada, a uz to ni jak vjetar ne slabi. I dalje su na snazi zbog ovih vremenskih uvjeta brojna upozorenja i u pomorskom ali i u cestovnom prometu. Zbog snježnih uvjeta koji su na snazi i na staroj cesti Rijeka-Zagreb nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama. No, danas su se i ti konvoji kamiona naizmjenice propuštali uz svu pratnju kako bi promet roba koliko toliko tekao normalno. Isto tako, otegotna je okolnost, predugo čekanje vozačima kamiona zbog zabrana rada ugostiteljskih objekata posebno na točkama gdje se zaustavljaju. Ipak, spomenuta propuštanja uzrokovala su i do veće gužve upravo ovdje na naplanoj postaji Delnice pa se kolona protezala sve do obližnjeg tunela na autocesti. Zbog svega ovoga, a prvenstveno sigurnost svih sudionika u prometu vozači se pozivaju na strpljenje i dodatan oprez.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr