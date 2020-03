Već nekoliko dana snijeg i olujna bura stvaraju probleme u cestovnom i pomorskom prometu diljem Hrvatske.

Zbog snijega i olujne bure za sve skupine vozila zatvorena je dionica autoceste A6 od Kikovice do Delnica, kao i jadranska Magistrala od Karlobaga do Svete Marije Magdalene. Paškim mostom mogu proći samo osobna vozila, kao i autocestom A1 od Svetog Roka do Posedarja.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog pravca kroz gorski kotar prema Rijeci i obrnuto. No u dva su konvoja ipak ta vozila propuštena kroz Gorski kotar kako bi se olakšalo vozačima koji su na putu već danima. Konvoj od Rijeke prema Zagrebu krenuo je oko 14h sati, a konvoj iz Zagreba prema Rijeci kroz Gorski kotar mora proći prije mraka.

Konvoji su organizirani kako vozači ne bi čekali predugo u svojim kabinama jer su zbog zatvorenih ugostiteljskih objekata osuđeni samo na njih. Gužva zbog konvoja proteže se i na autoput i uzrokuje manje probleme u prometu. Zato iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatno strpljenje i oprez.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr