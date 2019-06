Kakve su ti misli, takav ti je život – izreka je to kojom se većina optimista vodi kroz život. Mnogi će se na to tek nasmijati, no moć pozitivne afirmacije ima znanstvenu utemeljenost u pozitivnoj psihologiji. Ponekad se zaista treba podsjetiti vlastitih snaga i vrlina ili okružiti ljudima koji ti dižu samopouzdanje.

Bilo da se radi o poslu, prijateljstvu, zdravlju ili ljubavi, jednostavne i motivirajuće izjave mogu nas usmjeriti nabolje. Kako to izgleda u praksi, pokazat će vam Marija. Ona inače nije dobra u pikadu. To je i više nego očito. A kako bi stvari postale još zanimljivije, rekli smo joj da si stavi povez na oči. Unatoč njezinim neuspjesima, uvjerili smo je da je gotovo pogodila bull's eye. Kakav će biti njezin rezultat sad kad misli da je uspjela, pogledajte u našem videu.

Podupiri i ti svoje prijatelje da postanu uspješni. Pokaži im koliko je malo potrebno da bi postali genijalni. Ako sumnjaš da optimizam može poboljšati rezultate, odi na stranicu optimizam.hr i otkrij snagu života u kojem je čaša uvijek napola puna.