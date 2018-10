SMS afera još nije dobila svoj epilog. Franjo Varga, uhićen zbog spornih prepiski, štrajka glađu. Njemu i Blažu Curiću sud je produljio istražni zatvor na još dva mjeseca, među ostalim, i kako ne bi utjecali na svjedoke. Na popisu, doznajemo, su četiri svjedoka, a očekuje se da bi među njima mogli biti i Milijan Brkić, ali i Zdravko Mamić.

Tko je Blažu Curiću odao podatke iz tajnih mjera zbog čega je upozorio Franju Vargu da ga prisluškuju? Dokazi o tome još se prikupljaju.

Očekuje se da bi kao jednog od važnijih svjedoka Uskok trebao ispitati i HDZ-ova Milijana Brkića, prijatelja i kuma Blaža Curića. Milijan Brkić za Dnevnik Nove TV poručuje: "Nisam dobio nikakav poziv. Ako i dobijem poziv od nadležnih državnih tijela, odazvat ću se i ispuniti svoju dužnost, kao i svaki drugi građanin."

Pitanje je i na koje sve okolnosti bi Brkića ispitivali. Glavni državni odvjetnik o toj temi za N1 neodređeno.

"Mislim da bi gospodin mogao biti ispitan u samoj istrazi, ali ja o detaljima istrage ne mogu govoriti, jer ne znam da li će biti ispitan ili neće, da li će se s njim obavljati kakvi razgovori, to je stvar u ovom trenutku provođenja izvida i procjene da li je to potrebno ili nije", rekao je Dražen Jelenić, Glavni državni odvjetnik.

Poziv očekuje i Zdravko Mamić. On je uoči presude u lipnju javno pokazao sporne poruke zbog kojih je Varga uhićen prije mjesec dana.

Da je spreman svoja saznanja podijeliti s istražiteljima, rekao je za Dnevnik Nove TV sam Zdravko Mamić. No, kako se nalazi u Međugorju morat će to obaviti putem međunarodne pravne pomoći. Njegov odvjetnik Veljko Miljević objašnjava kako se to može izvesti: "Putem tri oblika, načina izvršavanja pravne pomoći. Jedno je putem Ministarstava pravosuđa, drugo je diplomatskim putem, a tek treće je putem međunarodne policije, dakle, Interpola."

Uz ispitivanje svjedoka, istražitelji prikupljaju i druge dokaze. Kako doznajemo, bivšem MUP-ovu informatičaru Vargi oduzeto je puno tehnike. Mamićev odvjetnik očekuje da će utvrđivati i jesu li SMS-ovi lažni ili vjerodostojni.

"O terminima da li je nešto vjerodostojno ili ne, će se moći pravno govoriti tek nakon što se poduzmu radnje koje su potrebne a to je u ovom slučaju informatičko vještačenje koje nije gotovo", kaže Miljević.

A dok Uskok vodi istragu protiv Varge i Curića, policija još nastoji otkriti krticu u sustavu - tko je Curiću odao službenu tajnu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr