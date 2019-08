Kad se turisti kroz gužve konačno probiju do mora, najmanje što očekuju su kontejneri puni smeća. Upravo takvi prizori, praćeni nesnosnim smradom, dočekali su goste u Slatinama na otoku Čiovu.

Kontejneri prepuni otpada kao turistička razglednica iz Slatina. ''Smrad, štakori, pantagane, nepodnošljivo'', kazao je Tomislav Andrijolić iz Mjesnog odbora Slatine.

Otpad je ujutro odvezen, ali kontejneri se brzo pune. ''Lijepo je imati kante blizu plaže, inače bi plaža bila zatrpana smećem: Ali, mislim da bi se kontejneri trebali češće prazniti'', rekla je posjetiteljica iz Italije.

''Ne možeš pustiti da ti idu u svijet te slike. Turistima je to nepojmljivo. Umjesto da slikaju Gospu od Prizidnice, crkvu, ljepote, more, oni slikaju smeće'', rekao je Hrvoje Čatipović iz Slatine.

Slatine pripadaju Gradu Splitu, od kojeg traže bolje uvjete za život pa gradonačelniku poručuju: ''Ako treba doći ćemo s kamionima ispred kuće sve smeće istresti gradonačelniku. Tako da ćemo to organizirati ako treba''.

Grad je nedavno odlučio da tvrtka s Čiova preuzme odvoz. Ali, u Čistoći tvrde da druga tvrtka za to još nije spremna. Čistoća, kaže, četiri puta tjedno odvozi otpad.

''Kad s ljudima razgovarate koji imaju apartmane onda je svaka cijena velika. Onda nitko nema smeća, pa dobivaju i sada 30 posto više od onoga što plaćaju. Mislim da je to maksimalno što Čistoća može napraviti, ali ako su građani spremni platiti dodatni odvoz, sve su to mogli dogovoriti i prije sezone, mogu i sada'', rekla je Ljubica Vrdoljak iz Čistoće.

Osim otpada, muku muče i s prometnim kolapsom. ''Ovdje vam ni vatrogasci ni prva pomoć u špici ne mogu proći. Ovo je nepodnošljivo. Prije deset dana ovdje je prošla hitna medicinska pomoć. Ona nije mogla proći dalje do pacijenta koji je na plaži doživio srčani udar'', rekao je Andrijolić.

Komunalna tvrtka Čistoća od Slatina "ubere" 300 tisuća kuna na godinu. No, slika prepunih kontejnera mogla bi stajati puno više ovaj turistički kraj.

Kad su mještani čuli da Dnevnik Nove TV radi priču o ovom problemu, okupilo se spontano njih stotinjak kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo. Razgovarali smo s Rokom Nakirom koji je objasnio kako stvari u Slatinama stoje.

Zašto ste se okupili, što želite poručiti?

Prije svega bi Gradu Splitu poručili da obrati pozornost na svoj najljepši kvart, jer Slatine jesu najljepši kvart Splita. Nažalost, mnogi Splićani uopće ne znaju gdje su Slatine i kome mi pripadamo već stoljećima.

Koji vas problemi sve muče?

Mnogobrojni, od parkinga, smeća kojeg ste vidjeli na ulasku u mjesto, infrastruktura je nikakva. Tu se ne ulaže već godinama. Bilo je bolje stanje prije 30 godina nego što je danas. Užas nad užasima.

Gosti ostavljaju negativne recenzije, ne žele se vraćati.

Naravno. Ako ste prošetali Slatinama vidite kroz što ti ljudi prolaze. Imamo našeg sumještanina invalida koji s plaže sa svojim bratom ne može doći do svoje kuće. Do prije godinu dana smo mali komunalnog radnika, pa su nam i to ukinuli. To je maćehinski odnos grada Splita prema Slatinama.

Kako to da se ne može organizirati češći odvoz otpada?

Ne znam, to trebate pitati nadležne u Čistoći. Čitao sam da Slatine plaćaju tri puta tjedno odvoz smeća. Mi plaćamo odvoz kao što plaćaju ljudi u Splitu. Ne možete usred sezone kad nas je deset puta više, ostaviti da se to smeće kupi tri puta tjedno. To nije normalno.

S kojim se problem susrećete kad nastane prometni čep?

Budu tučnjave. To su masovne gužve. Nitko ne može nikamo. Samo se čeka da se dogodi neka nesreća i onda će se svi nadležni pitati tko je kriv, pa će se upirati prstom. Jedino tko nije kriv su Slatinjani, mještani i naši turisti.

Jeste li upozoravali odgovorne?

Naravno. Non-stop se šalju mailovi. Kad kopaju vodovod, pa pričate s njima onda kažu da ste ''van ruke''. Nije normalno kako se Grad odnosi prema svom kvartu.

Ostvarite 180.000 noćenja, a 30 ste kilometara udaljeni od Splita.

Tako je. Zar to ne bi trebao biti znak da se treba ulagati, da mjesto ide naprijed.

Spominjali ste nove prosvjede.

Nekolicina nas je pokrenula ovo sve. Ljudima je prekipjelo. Organizirat ćemo neke akcije za koje će se čuti u narednim tjednima, mjesecima, to je sigurno.

