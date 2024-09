Smanjuju se mjere, građani zbrajaju svaki cent: "Inflacija nas pojede!"

Dok Dragiša i Milan dijele karte, tema je podjela jednokratnog dodatka umirovljenicima. Milan će dobiti 120 eura.

"Šta on nama dade, zamaže oči, za jedan, dva mjeseca! To nije ništa, ja moram živjeti i godinu dana od 500 eura", kaže umirovljenik Milan iz Pule.



No Dragiša nije ni te sreće. Njegova mirovina prelazi cenzus koji su u Vladi osmislili, pa će proći kratkih rukava.

"Ja nisam protiv ljudi, daj ljudima, ali brate daj i meni i ja sam zaslužio! Ne samo ja nego svi koji smo radili, ja sam proveo 42 godine u prašini, meni da 7%, razumiješ, a sebi digao 70%!", kaže Dragiša iz Pule.



Iako je rast cijena energenata tek 10 posto, mnogima je i to previše.

"Sve ide gore, gore, samo gore, inflacija nas pojede!", komentirala je za Dnevnik Nove TV Ivana iz Pule.

"Sebi grabe, a drugima? Šta drugima?", kaže Aldo iz Pule.

"Konačno da nešto poskupi, inače mi smo navikli da sve pojeftinjuje", komentirao je Robert iz Pule.

"Tko puši, nek manje puši, tko puno troši na druge poroke neka manje troši, a struju i plin bome treba platiti!", rekla je Ivana iz Zagreba.



No da će povećanje cijena struje i plina kod poduzetnika značiti dodatan rast cijena proizvoda strahuju sindikati.

"Oni ne rade ništa drugo nego kroz povećanje svojih cijena nadoknade razliku tako da građani to neće osjetiti samo kroz cijenu plina i struje nego i sa vjerojatno puno drugih cijena pa je pitanje kako će izgledati inflacija", objasnio je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"Mi to apsolutno ne očekujemo, ovo je doista postupno smanjivanje subvencija pa ne vidimo razloga da bi se značajnije dizale cijene", kaže Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Udruga poslodavaca se slaže da je vrijeme za smanjenje državnih intervencija. A oporba...

"Imamo situaciju da smo u predizbornoj kampanji imali subvencije, a sada kad smo imali izbore subvencije se smanjuju", kaže Mostovac Nikola Grmoja.

"Andrej Plenković je po tko zna koji put prevario građane Hrvatske, reduciranjem mjera", smatra SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.



No redukciju mjera tražila je Europska komisija. Sedmi je ovo paket mjera, a plan je da se on u budućnosti smanjuje i dalje.

