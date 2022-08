Smanjene su zalihe krvi svih krvnih grupa, upozorili su iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i pozvali darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi.

Krv se može darivati svakim radnim danom od 7,30 do 19 sati i te subotom od 7,30 do 15 sati.

Prije darivanja krvi preporuča se pojesti lagani obrok i uzeti dovoljno bezalkoholne tekućine.



Također, treba pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu i zdravstvenu iskaznicu te ponijeti Iskaznicu darivatelja krvi da bi se moglo upisati darivanje.

Stanje krvnih zaliha (Foto: HZTM)

Samo jedna doza može spasiti čak tri života

''Tijekom ljetnih mjeseci svjedočimo povremenim smanjenjima zaliha pojedinih krvnih pripravaka. Nije to, doduše, hrvatski ekskluzivitet, istaknula je ranije za DNEVNIK.hr Irena Jukić iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Događa se to, objasnila je, i u drugim razvijenim zemljama: ''Iz očitih razloga - godišnji odmori, povećanje prometa, a posljedično, nažalost, i prometnih nesreća, kod kojih ponekad postoje izuzetno velike potrebe za transfuzijskim liječenjem ozlijeđenih osoba. Takve situacije nije moguće planirati''.



Ilustracija (Foto: Getty Images)

''Da bismo umanjili utjecaj navedenih čimbenika, darivatelje krvi potrebnih krvnih grupa pozivamo putem medija da daruju krv, ali ističemo i važnost darivanja krvi tijekom cijele godine'', naglasila je Jukić.



Jedna doza može spasiti čak tri života, a jedini izvor toga lijeka je čovjek: ''Darivatelji krvi vraćaju vjeru u ljude''



Darivanju krvi, objasnila je, ''može pristupiti svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja, u dobi od 18 do 65 godina - do 60 godina ako krv daruje prvi put, tjelesne težine iznad 55 kilograma - sukladno tablici procjene volumena krvi, tjelesne temperature do 37°C uz uvjet zadovoljenja i ostalih kriterija za darivanje krvi, primjenom kojih štitimo, odnosno sprječavamo mogući rizik po zdravlje darivatelja i preveniramo mogući rizik za zdravlje primatelja krvi''.



U Hrvatskoj se tijekom jedne godine prikupi oko 190.000 doza krvi. U jednom danu Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupi u prosjeku od 350 do 450 doza pune krvi što zadovoljava potrebe za liječenje bolesnika s područja koja opskrbljuju krvnim pripravcima.



VIDEO Netko se u vašoj blizini opekao, krvari ili se guši? Ovako mu možete spasiti život

U Hrvatskoj 84 posto darivatelja su muškarci, a 16 posto žene.



Samo jedna doza može spasiti čak tri života, a krv nije moguće proizvesti na umjetan način i jedini izvor toga lijeka je čovjek.