Jedan bankar je punih 20 godina potkradao svoje klijente. Otkrili su ga sasvim slučajno.

Klijenti su u banku donosili novac, a 62-godišnji voditelj poslovnice ga je uzimao sebi. Optužen je da klijentima ukrao više od dva milijuna eura. Njegov odvjetnik tvrdi - radi se o manjem iznosu.

''On je vratio oko tri milijuna kuna i smatra da je klijentima dužan još oko tri milijuna, sve skupa oko šest milijuna kuna. Ali ne radi se o iznosu od dva milijuna eura, to bi bilo 15 milijuna kuna. Priznao je počinjenje kaznenog djela'', pojasnio je odvjetnik optuženog Velimir Došen u Dnevniku Nove TV.

Sve se otkrilo slučajno, doznaje reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo, kada je klijentica banke došla podići pet tisuća eura, a sto tisuća je imala na oročenoj štednji. No, novca na računu nije bilo. Ukupno je oštećeno 14 klijenata.

''To su mahom bili klijenti i njegovi prijatelji, on je s dosta ljudi u kontaktu. Neki su se pojavili koje je obeštetio, nikad nisu stavili novac u banku'', kazao je Došen.

Iskustvo s optuženim bankarom imala je i Zlata Rašić s Raba. Došla je po kredit. No on joj je predložio da ga podigne u zadruzi. ''Rekao je 'što ćemo sad petljat s tim papirima, odite na tu adresu, kod nje su Austrijanci koji daju povoljne kredite''', prisjeća se Rašić i dodaje da joj je to bilo čudno, ali da ju je jednostavno odbio.

''I upali smo u ralje kao što je upala cijela Hrvatska'', smatra Rašić. Ovakvi slučajevi nisu rijetkost, kaže sudski vještak za financije Davor Banović. A žrtve se biraju ciljano.

''Službenici banke prema klijentu mogu procijenit imaju li pristup internetu, kad vide da depoziti dugo vremena miruju, onda se s tim depozitima pozadinski nešto radi'', zaključio je Banović.



Protiv 62-godišnjeg bankara podignuta je optužnica, ali zbog lošeg zdravstvenog stanja suđenje još nije počelo.