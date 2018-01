Prvi put u Hrvatskoj odobren je odstrel zaštićenog kormorana. Ministarstvo zaštite okoliša popustilo je uzgajivačima šarana jer im ova ptica, koja na dan pojede pola kilograma ribe, može pojesti i do 90 posto uzgoja. U Hrvatskoj je prema procjenama oko 3000 gnijezdećih parova, a na zimovanje dolazi još oko 15.000 kormorana.

U Kopačkom ritu kormorani su atrakcija, no na hrvatskim ribnjacima - štetočine. "Štete su milijunske i to nije tek tako samo rečeno, to je potvrđeno i sa sudskim presudama i sa znanstvenim istraživanjima", kaže Zoran Radan iz Sektora za poljoprivredu Hrvatske gospodarske komore.

Od Ministarstva zaštite okoliša je 15 ribnjačarskih tvrtki zatražilo je i prvi puta dobilo dozvolu za njihov odstrel. Do sredine veljače smiju odstreliti 1198 kormorana.

Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, kaže da se radi "o maksimalnih 10 posto vrste koja u ovim mjesecima dolazi u to područje".

Znanstvenici osječkog Poljoprivrednog fakulteta izradili su studiju kojom procjenjuju visinu štete na jednom hektaru ribnjaka.



"Mi smo došli, temeljem dugogodišnjeg istraživanja, a to je studija pokazala, do iznosa od oko 5700 godišnje štete koju uzrokuju štetnici neprijatelji riba", kaže Anđelko Opačak s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

No, za struku, a priznaju to i na ribnjacima, puške nisu rješenje, jer je broj kormorana velik, teško ih je uloviti, a ribu jedu i druge ptice te vidre. Opačak kaže da je to samo vatrogasna mjera koja dugoročno neće donijeti učinke, a slično govori i Radan. "Ne, to nikako nije rješenje, to je samo jedna mala pomoć", kaže Radan.

Kvotu za odstrel odobrila je Europska komisija i to za preletnu, a ne gnijezdeću populaciju. Odluci se protivi Društvo za zaštitu ptica.

"Ministarstvo je pregazilo svoje vlastite prijašnje zakone i dozvolilo je odstrel u posebnim ornitološkim rezervatima", kaže Tibor Mikuška iz Društva za zaštitu ptica.

Pucanje bi, kažu, moglo rastjerati i strogo zaštićene ptice. Na kraju bi moglo biti - mnogo buke nizašto.