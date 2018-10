Ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović dao je nalog Povjerenstvu za unutarnji nadzor da ispita slučaj kiretaže u toj bolnici. To će trajati nekoliko dana, nakon čega bi javnost trebala doznati što se točno događalo tijekom zahvata za koji je saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić rekla da su joj ga radili bez lokalne anestezije, pri čemu su joj ruke i noge bile vezane.

Ravnatelj Meštrović potvrdio je da je u bolnici počela unutarnja kontrola te da je ona pokrenuta u dogovoru s predsjednikom stručnog vijeća bolnice Antom Pundom.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor provjerava je li tijekom zahvata sve učinjeno po pravilima i dat će svoje mišljenje o tome što se dogodilo, rekao je Punda koji, zajedno s ravnateljem, čeka da nadzor završi i da im se dostavi izvješće.

"Pokrenut je postupak preko Povjerenstva za unutarnji nadzor da se ispitaju sve okolnosti koje su vezane za taj slučaj. Povjerenstvo će provesti nadzor kroz sljedećih nekoliko dana i javnost će biti o svemu pravodobno obaviještena", rekao je Punda.

Ivana Ninčević Lesandrić proteklog je četvrtka šokirala hrvatsku javnost kad je u Hrvatskom saboru rekla kako je nedavno završila na hitnoj zbog spontanog pobačaja.

"Tamo sam otišla, kao i svaki građanin koji plaća zdravstveno ovoj državi, s punim povjerenjem. Dočekalo me 15. stoljeće, a mislim da je i tada bilo puno bolje. Svezali su mi ruke i noge, počeli su proces kiretaže naživo, bez anestezije. Dakle, struganje maternice, unutarnjeg organa, naživo, bez anestezije. To je bilo najmučnijih 30 minuta u mom životu, svaku sekundu bih vam mogla opisati jer mi je trajala kao vječnost, to je bilo 30 minuta ponižavanja svake žene", rekla je Ninčević Lesandrić.

Dan poslije izjavila je kako se radi o splitskoj bolnici iz koje je priopćeno kako nije istina da joj je kiretaža napravljena bez lokalne anestezije te da ta ustanova ima realne pokazatelje da radi vrhunsku medicinu i da se "takvim objavama njihove pacijentice neopravdano dovode u stanje zabrinutosti i nepovjerenja prema bolnici". (Hina)