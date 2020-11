Slučaj Fimi media, za koji se u petak očekuje nepravomoćna presuda, ostat će upamćen i po činjenici da se prvi put u hrvatskoj povijesti jedna politička stranka našla na optuženičkoj klupi. Na prvom suđenju HDZ je proglašen krivim.

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak pratio je ovaj proces gotovo cijelo desetljeće.

"Ivo Sanader nije HDZ, jedan čovjek nije stranka, on je to radio sam koristeći svoj nesporni autoritet, ključna je poruka i strategija obrane. Bit će zanimljivo vidjeti jesu li predstavnici HDZ-a i okrivljenici uspjeli razdvojiti stranku od nekadašnjeg vođe Ive Sanadera. To im nije uspjelo na prvom suđenju kada je HDZ proglašen krivim zbog primanja novca izvučenog preko poslovanja s marketinškom agencijom Fimi media.

Sanadera su se na suđenju javno odrekli svi suradnici osim Luke Bebića i Jerka Rošina koji su rekli da im je prijatelj i da pred njima nije radio kriminalna djela. Na ponovljenom suđenju okrivljenici su, uključujući i sam HDZ, snažno distancirali od Sanadera. Branitelji HDZ-a uvjeravali su sudsko vijeće kako stranka ne može odgovarati za poteze nekolicine pojedinaca. I optuženi rizničar Mladen Barišić i blagajnica Branka Pavošević ponavljali su kako se nisu mogli suprotstaviti njegovom autoritetu i da su izvršavali njegove naloge.

Na prvom suđenju Pavošević je optužila Sanadera i tvrdila da joj je davao naloge, dok je tijekom ponovljenog procesa kazala kako su joj naloge za knjiženje donacija, koje će se ispostaviti spornima, davali glavni tajnici HDZ-a Ivan Jarnjak i Branko Vukelić i Mladen Barišić", kaže Jarak.

Na prvom suđenju HDZ je proglašen krivim te im je određeno da moraju platiti kaznu od pet milijuna kuna i vratiti 24 milijuna kuna nepripadajuće imovinske koristi. Što bi osuđujuća presuda mogla značiti za budućnost stranke?

"Prije svega valja naglasiti da je ovo nepravomoćna presuda. Ako stranku proglase krivom morat će po pravomoćnosti uplatiti, vratiti taj novac za koji nemaju pokriće. Što se tiče budućnosti svakako je za stranku jako loše da je proglase krivom za korupciju. Kako će se to odraziti na budućnost stranke teško je i nezahvalno sada prognozirati, ali se možemo prisjetiti ne tako davne povijesti - u ožujku 2013. je donesena prva presuda, dvije godine kasnije u srpnju 2015 je Vrhovni sud ukinuo.

HDZ je nakon te prve presude pobijedio na predsjedničkim i europarlamentarnim izborima i dva puta na parlamentarnim izborima. Dakle njihovi birači im očito nisu to pretjerano zamjerili", kaže Jarak i dodaje po čemu će se ovo suđenje pamtiti.

"Osim po rekordnom trajanju, suđenju premijeru i stranci, načinu poslovanja javnih tvrtki ovo će suđenje ostati zapamćeno i po međusobnim teškim optužbama najbližih suradnika koji su se nabacivali blatom i čitavom nizu sudskih procesa u nekim drugim aferama“, objasnio je reporter Dnevnika Nove TV.

