Ante Pavlović samoprozvani je kiropraktičar koji svoje pacijente liječi takozvanim centriranjem, a ako ne slušaju njegove naredbe – dobiju batine. Nakon najave priloga u Provjerenom policija je Pavlovića uhitila, a muškarac kojeg je zatočio i mučio zbrinut je.

Samoprozvani kiropraktičar, 62-godišnji Ante Pavlović javnosti je poznat po svom skandaloznom i nasilnom ponašanju. Zbog svega što je ranije radio, oko osam godina je proveo po zatvorima, a bio je i u psihijatrijskim ustanovama. Prebio je župnika i zvonara, susjede, pa čak i dijete za koje je služio posljednju zatvorsku kaznu. Tražio ga je da mu pokaže spolovilo i kada je dječak to odbio tukao ga je bičem, i to pred dječakovim roditeljima koji su sa strane mirno gledali.

Pavlović na svom YouTube kanalu redovito objavljuje snimke seansi sa svojim pacijentima, pa je 2014. godine i uhićen na temelju snimke na kojoj bičem tuče dječaka. Tada je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, a uz Pavlovića je sud kaznio i oca zlostavljanog dječaka, i to na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora.

Usred zime natjerao ljude da se kupaju u jezeru

Otac je nakon događaja koji je zgrozio javnost rekao da se jedva suzdržao da ne udari Pavlovića kada je on krenuo tući njegova sina. ''Vikao je da je doktor i da mu, ako on traži, mali mora pokazati penis. Pukao mi je film kada ga je udario i jedva sam se suzdržao da mu ne uzvratim. Mislio sam odmah nazvati policiju, ali tamo nisam imao signala'', pravdao se dječakov otac. Tvrdio je tada da su dijete odveli Pavloviću zato što je prolazilo teško razdoblje jer su se on i supruga rastali.

Ovo nije jedini događaj kojim je kontroverzni Ante Pavlović šokirao javnost kojoj je postao poznat početkom 90-ih godina. Tada je imao svoje sljedbenike koje je u prosincu, usred zime, odveo u jezero Čiče na kupanje, a među ljudima koji su ga poslušali i ušli u ledenu vodu bilo je i onih s djecom.

U nekoliko je navrata Pavlović gostovao i u emisiji ''Noćna mora'' Željka Malnara u kojoj prikazana uznemirujuća snimka na kojoj tuče i ponižava jednog od svojih sljedbenika – mladića udara laktom u trbuh, a zatim i nogom u glavu. Pavlović, međutim, nije nasrtao samo na one koji su ga slijedili. Jednom je prilikom tijekom emisije snažno u trbuh udario Željka Malnara.

Nakon posljednjeg izlaska iz zatvora zbog povrede prava djeteta, Pavlović se vratio u Donji Dragonožec u kojem je 90-ih otvorio ''Antin hram zdravlja'', a ljudi su tada masovno dolazili na liječenje kod njega. Stanovnici tog mjesta zbog njega nemaju mira već gotovo 30 godina.

Mještane svakodnevno snima i objavljuje snimke na internetu, zastrašuje, hoda polugol sa sjekirom, zaustavlja promet i napada. Predsjednik DVD-a Donji Dragonožec Stjepan Cerovski ispričao je reporterki Provjerenog Emi Branici da to traje godinama te da je u mjestu mir jedino kad je Pavlović u zatvoru.

Pobrkao dane i događaje

Pavlović je uhićen i prošlog tjedna zbog narušavanja javnog reda i mira te osjećaje građana jer je u donjem rublju i držeći spolovilo u ruci šetao ulicom te zaustavljao ljude po cesti, vikao i galamio na njih, a metalnim teleskopskim štapom udarao je po vozilima u prolazu. Policiju je pozvala žena čiji je automobil tako oštetio. Tada je Ante Pavlović odveden na prekršajni sud i pušten na slobodu.

Za Provjereno je ispričao svoju stranu priče, no pobrkao je kada se sve to dogodilo pa nije bio svjestan da ga je policija uhitila prošlog tjedna, a ne dan prije razgovora s reporterima Provjerenog. ''Ti ne znaš da sam ja jučer izašao iz pritvora? Zato što me udarila žena. Di je 40, ona 120 vozila, i meni poklekne koljeno i ja da ću pasti i ona kako je brzo vozila zapne mi retrovizorom za rame i pobjegne, ali nije mogla pobjeći gore jer su bili tu radovi'', ispričao je svoju verziju priče.

Njegova je posljednja žrtva nemoćan 60-godišnji muškarac koji živi u neljudskim uvjetima bez struje i vode u šumi. Ante ga liječi i tvrdi da je njegov pacijent, iako je jadnom muškarcu očigledno potrebna stručna pomoć.

Međutim, u ovom je slučaju policija ekspresno reagirala nakon najave za prilog u emisiji Provjereno u kojoj su objavljene uznemirujuće snimke Pavlovićeve torture nad nemoćnim i bolesnim muškarcem. Pavlović je tako u četvrtak uhićen, a muškarcu kojeg je držao kao roba pružena je pomoć.

Pavlović je po zatvorima proveo ukupno 8 godina, ali zbroj ukupnog vremena provedenog u psihijatrijskim ustanovama, što domaćim, što stranim nije poznat. Što god da napravi, govore mještani, uvijek se vrati.