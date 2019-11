Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 62-godišnji Ante Pavlović, samoprozvani kiropraktičar, priveden je na Županijski sud u Velikoj Gorici.

Samoprozvani kiropraktičar Ante Pavlović priveden je u petak na ispitivanje na Županijski sud u Velikoj Gorici nakon što ga je policija uhitila u četvrtak popodne, potvrdio je za DNEVNIK.hr glasnogovornik tog suda.

Policija je reagirala i Pavlovića uhitila objave najave za emisiju Provjereno u kojoj je objavljen prilog o Pavloviću.

Policija je, ne spominjući imena, u četvrtak objavila da je "uvidom u otvorene izvore te javno dostupne informacije" došla do saznanja odnosno sumnje u moguće počinjenje kaznenih djela po službenoj dužnosti.

Nakon utvrđivanja činjenica dovršeno je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (62) zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ropstva i teške tjelesne ozljede.

Sumnja se da je unazad tri djedna, do 30. listopada, Ante Pavlović 60-godišnjaka stavio u ropski, odnosno u odnos sličan ropskom. Kazneni zakon Republike Hrvatske za to kazneno djelo predviđa zatvorsku kaznu u trajanju od jedne do 10 godina.

Sumnja se da se osumnjičeni 62-godišnjak fizički i psihički obrušavao na oštećenog 60-godišnjaka na način da ga je svakim njegovim odbijanjem, a s ciljem nametanja dominacije fizički kažnjavao čime si je osigurao poslušnost, a kod 60-godišnjaka izazvao strah i nemoć.

Muškarcu kojeg je zatočio u KBC-u Zagreb su utvrđene teške tjelesne ozljede i pružena mu je sva potrebna liječnička pomoć.