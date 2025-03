Plenković o rejtingu HDZ-a: "To je poticajno, dobro je da je anketa izašla da se svi trgnu"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da je najavljeni štrajk u sektoru obrazovanja nepotreban s obzirom na povećanje plaća u njegovu mandatu, apelirajući na racionalnost i razum.

"Riječ je o samo o tri sindikata, a koliko je meni poznato ima i drugih sindikata koji u to nisu uključeni bilo u javnom ili državom sektoru, ja uvijek apeliram na racionalnost i razum”, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a na novinarski upit o mogućnostima udovoljavanja sindikalnim zahtjevima.

Riječ je, dodao je, o tri sindikata koja nisu potpisala dodatak o dizanju osnovice za šest posto plus sva ostala prava.

"Ako smo negdje pogriješili s koeficijentima mi ćemo to i ispraviti ali baš sada da se sve diže tako puno kao što su oni sugerirali, onda će najedanput svi ostali tražiti više i onda nema kraja, onda će nas dobronamjernici optužiti za dizanje inflacije”, kazao je Plenković, naglasivši da je sustav plaća u javnoj i državnoj službi jako osjetljiv.

Plenković smatra da nema razloga za štrajk s obzirom na povećanje plaća u njegovom mandatu. "Ja ne vidim nikakav razlog s toliko puno povećanom plaćom u našem mandatu.. mislim da nije potreban".

Referirajući se na posljednje ankete Crodemoskopa koja pokazuje da je SDP ispred HDZ-a, po prvi puta od ožujka 2020. godine, čelnik HDZ-a ustvrdio je kako je ona “poticajna” te da je dobro da je objavljena kako bi se u stranci svi trgnuli pred lokalne izbore.

Anketa je prije pet godina projicirala pobjedu SDP-a pa je pobijedio HDZ

Podsjetio je i da je ista ta anketa prije pet godina projicirala da će tadašnji šef SDP-a Davor Bernardić biti uvjerljivi pobjednik parlamentarnih izbora, pa je na kraju bilo 25 razlike mandata za HDZ.

Plenković je rekao i kako ga o anketi u proteklim godinama nikad nisu pitali kada je HDZ bio u vodstvu jer je to "to bilo ne-vijest".

"Da je do postignuća onda bi te ankete drukčije izgledale, ali očito nije - sve je u percepciji, a percepciju staraju mnogi akteri, a ne samo mi koji nešto radimo i i trudimo se za građane i gospodarstvo”, ustvrdio je.

Ne vidi se to što radimo, to je jasno svakome dodao je Plenković te zaključio: “Nije da se nešto žalim, ali to je tako i tako je svih deset godina".

Komentirao je i SDP-ovu inicijativu za smjenu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, ocijenivši je promašenom. „Potpuno promašena, čak i protuzakonita inicijativa, jedno politiziranje gdje si oni uzimaju za pravo nešto za što nisu ni po zakonu nadležni”, kazao je.

"Da je HDZ to napravio recimo protiv bivše glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek u slučaju Horvat imali bismo demonstracije u roku sekunde, a ovdje je to kao ok, nema tu pomoći, to je tako”, dodao je.

Osim toga, ponovio je da je vladajuća većina stabilna. „"Dabro je ok, Domovinski pokret je ok, većina je stabilna i funkcionira dalje".

